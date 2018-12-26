泰國男童6歲就脫魯！娶前世情人雙胞胎妹妹為妻

▲泰國宗教傳統相信龍鳳胎在前世是一對戀人。（圖／取自Viral Press）



國際中心／綜合報導

泰國一對龍鳳胎兄妹在全家族的見證下結婚，因為在泰國宗教傳統中，這對龍鳳胎在前世是對戀人，有未解決的「業力」（karma），他們經輪迴轉世後成為兄妹，就是要解決前世的業。他們的父母在他們出生的那一刻便相信，這對兄妹必須結婚，若不盡早成婚，將會對他們帶來壞運氣。

今年6歲的吉他（Guitar）與奇薇（Kiwi）上週在泰國曼谷舉行盛大且奢華的婚禮，他們的親友、朋友、鄰居皆出席慶祝，據估計這場婚禮花費約數十萬台幣。他們的父親阿蒙珊（Amornsan Sunthorn Malirat）表示，遵循過去傳統，這兩個孩子前世是一起生活的伴侶，我們必須替他們舉辦結婚儀式，以解決他們轉事前所遇到的問題，並祈求他們今生過著健康且幸福的生活。在傳統儀式中，穿著五顏六色衣服的賓客會在街上遊行、跳著舞、演奏著樂器，然後吉他穿過象徵吉兆的9道門，在妹妹臉頰上留下一吻。

▲6歲的吉他與奇薇在親友見證下成婚。（圖／取自Viral Press）



就算他們已經結婚了，但這項傳統儀式不具有任何法律效力，在他們成年後依舊可以尋找彼此的另一半，他們的母親法查拉蓬（Phacharaporn）說，「他們在今生將成為最好的朋友，互相扶持成長，長大後再尋覓適合自己的伴侶。」然而，就算是兄妹成婚，男方還是得支付20萬泰銖（約台幣18萬元）與價值4萬泰銖（約台幣3萬7000元）的黃金給女方。