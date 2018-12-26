海灘驚見「外星生物」？黑白斑紋觸手...網驚呼：千萬別碰！

▲ 西澳海灘上出現詭異生物，引起網友熱議 。（圖／翻攝自reddit討論區）

國際中心／綜合報導

澳洲海灘「外星生物」入侵？近日有網友在西澳（Western Australia）海灘發現一隻長相特殊的生物，該生物有著許多充滿黑色斑紋的白色觸手，正中央鼓起來的部分還有許多皺褶，讓他相當困惑 「牠到底是什麼？」於是將照片發佈到Reddit論壇，立刻引起一陣熱議。

據《每日郵報》報導，在RedditPO照發文的這名男網友「Horrorwolfe」表示，自己的母親和女友日前在位於布魯姆（Broome）的海灘上，發現一隻躺在沙堆上的奇怪生物，於是拍下照片與他分享。從相片可以看見，這隻生物擁有幾十隻黑白相間的觸手，中間半透明的部分較為膨脹，還有著皺褶與絨毛。不過，男網友在Google之後，卻始終查不到奇怪生物到底是什麼，於是只好將照片發到論壇，請其他網友來幫忙解惑。

相片引發網友好奇，大家紛紛在下方留言「這到底是什麼東西呀？很像外星人耶」、「我覺得是某種棘皮動物，感覺像是海星那類的」、「牠有點像某種水母」、「我剛剛也搜尋了1個小時，也是都查不到耶」、「牠是不是水母或海葵，被沖上岸時身體翻過來了，所以看起來才會那麼奇怪。」

▲ 網友認為，怪異生物的真面目是顏色多變的「武裝杜氏海葵」。（圖／翻攝自維基百科）

後來網友又更詳細的分析這隻生物的發現位置、大小、身體構造與特徵，最後終於得出結論，那就是牠應該是一隻「武裝杜氏海葵」，又被稱為「條紋海葵」（striped anemone），這種海葵通常就是在西澳沿岸一帶的海域出沒，一般有多種顏色，最長則可以達到50公分。照片中這隻海葵觸手之所以「黑白相間」，很可能是已經白化。

另外，也有網友警告，「千萬不要碰牠！」因為海葵身體內有毒刺，一不小心被刺中，很可能會感受到劇烈疼痛並且麻痺，嚴重的話，甚至還要休養好幾個月才能痊癒。