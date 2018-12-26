台指期回神漲逾60點重返9500點　3大期指開高活蹦亂跳

▲美股迎來黑色聖誕後，亞股普遍回神，台指期今天也同步開高，重返9500點大關。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

美股歷經史上最驚悚的聖誕夜，3大指數狂跌逾2%，陸續步入熊市，拖累亞股全面走弱，其中日股跳水重挫逾千點，淪為亞股重災區，不過如今跌深反彈，台指期今（25）日回神開高，3大期指一片紅通通，一舉攻回9500點大關。

美股從10月以來跌跌不休，平安夜更是一度來到熊市邊緣，投資人期盼的耶誕行情宣告落空，同時恐怕終結史上最長牛市，那斯達到指數提早遭到熊吻，標準普爾500指數、道瓊工業平均指數距離熊市僅一步之遙，市場聚焦是否能夠跌深反彈。

國曆年封關倒數，台股、台指期受美股重挫波及，台股周二加權指數開低走低，，盤中重挫逾百點，直接摜破9600點大關，終場下跌112.61點點，收在9527.09點，成交值730.15億元，三大法人同步站在賣方，合計賣超71.86億元，自營商賣超17.44億元，投信賣超4.72億元，外資及陸資賣超49.7億元。

台指期周二臉色鐵青，開低重挫百點後一舉失守9500點整數關卡，盤中最低一度向下回測9410點，電子期、金融期均呈現逆價差，所幸尾盤跌幅收斂，終場下跌139點，收在9477點，成交量9萬9779口。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1023口至2056口，其中外資多單加碼超過多單加碼，淨多單減少至3萬5110口。