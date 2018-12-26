富邦證搶ETN頭香　明年4月底上市櫃2新兵掛牌



▲股市示意圖。（圖／Pixabay）

記者劉姵呈／台北報導

富邦金控旗下富邦證券搶到指數投資證券（ETN）頭香，12月初，向證交所送件申請「特選大蘋果報酬指數」標的指數資格認可，已獲證交所審查同意，另外也在櫃買中心之標的指數資格審查會議後，申報發行「存股雙十等權重報酬指數」標的指數，2檔皆預計於2019年4月底掛牌上市。

富邦證券「台灣指數公司特選大蘋果報酬指數」是由台灣指數公司所編製，自蘋果（Apple）公司最近公布供應商名單中，選取在證交所上市之公司，符合流動性及財務穩健等條件之前10大成分股組合而成，為金管會發布指數投資證券相關法規以來，首檔通過證交所標的指數資格認可的券商。

富邦證券表示，「特選大蘋果報酬指數」最新成分股依2018年第3季底權重占比依序為大立光、台達電、日月光控股、台積電、鴻海、可成、廣達、國巨、和碩及光寶科，在蘋果公司每年公布供應鏈後，該指數將每年進行1次成分股審核，以期更符合該指數特性。



同時，富邦證券向櫃買中心送件申請「台灣指數公司存股雙十等權重報酬指數」標的指數資格也獲櫃買中心審查同意，同樣為首檔取得上櫃ETN標的指數資格的券商。「存股雙十等權重報酬指數」由台灣指數公司編製，除考量市值與流動性外，透過多因子指標對上市股票進行評分，再依電子、金融及傳產3大類別市值比例來分配各類別的成分股檔數，最後綜合評分依序選取排名前20檔之成分股。

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