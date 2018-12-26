美股12月跌幅超越10年前金融海嘯　謝金河點出3關鍵原因

▲美國總統川普。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

財信傳媒集團董事長謝金河昨（25）日在臉書發文分析為何美股12月會出現恐慌跌勢，並成為全球最弱勢的市場，他認為造成這樣的原因主要有3個，一是中美貿易戰讓全球經濟快速降溫，投資人信心受影響；二是美國聯準會帶頭升息縮表，造成信用收縮；三則是中國大陸經濟降速到底多可怕。

謝金河率先分析了今年12月美國股市的慘況，表示光這一個月的跌幅，就將美股今年前11個月的漲幅都抵銷，今年前11個月仍是漲勢的美股6大指數，也全部出現跌勢，其中Nbi生技指數最慘，重跌17.87%。

他指出，美國總統川普在2016年盪選美國總統後，非常喜歡以美股漲跌當政績，或是或是失業率降至多少、經濟成長率到多少等等作為其政績，但近一個月美股重挫，川普臉都綠了，他除了在推特上痛罵聯準會不停升息，更揚言要開除聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell），最近甚至又殃及財長Steven Mnuchin。

▲美股示意圖。（圖／路透社）

謝金河分析，導致美股在今年12月出現重挫，主要有3個原因，一是中美貿易戰讓全球經濟快速降溫，投資保守預期心理，影響投資者信心；二是美國聯準會帶頭升息縮表，造成信用收縮；三則是中國大陸經濟降速到底多可怕，再加上原來助漲的ETF追價力變成追殺力，也造成FAAMG五大科技股的暴跌。

他指出，FAAMG五大科技公司市值蒸發14322.43億美元，這數字相當可怕，因為全球股市在這波跌勢裡市值蒸發約6兆美元，FAAMG就佔了五分之一。中國大陸在美國掛牌的企業跌幅也很慘重，京東從50.68跌到19.21美元，阿里巴巴從211.7跌到129.7美元，市值蒸發了2508.58億美元。

謝金河表示，美股12月的跌幅遠超過10年前的金融海嘯，且這次美股大跌，新興市場只有印尼出現小跌，馬來西亞等東南亞市場反而上漲，中、港、台三地股市也都沒有再跌破今年10月的低點，可見原先是全球超強市場的美國股市，這次的修正也最猛烈，也代表川普的壓力正與日俱增。