併購天王陳泰銘再出手！一年瞄準7公司　打造國巨股后傳奇

圖、文／鏡週刊

國內被動元件龍頭國巨董事長陳泰銘，近期動作頻頻，除了斥資百億元在高雄擴廠，上週又透過旗下孫公司入股陶瓷電路板廠同欣電。有科技業併購天王之稱的陳泰銘，今年初起一連出手併購、入股共7家公司，觸角已從被動元件，往變壓器、無線通訊等零組件布局。

本刊調查，陳泰銘意識到押寶單一產業風險過高，積極布局未來將大幅成長的車用、5G和物聯網等市場奠定基礎，他擬定「不再只做被動元件」發展策略，決心全面壯大新泛國巨集團版圖。

▲大環境詭譎多變，國巨董事長陳泰銘擬定不再只做被動元件的發展策略。（圖／鏡週刊提供，下同）

上週一（17日），國內被動元件龍頭國巨集團旗下孫公司凱美公告，斥資14.64億元取得陶瓷電路板廠同欣電共8.05％持股，成為僅次國泰人壽的第二大股東，這也是國巨集團今年以來對外宣布的第7次併購、入股案。

今年62歲，在國內科技業有併購天王之稱的陳泰銘，今年出手的併購、入股案，算一算已經完成7件，從母公司國巨併購保護元件的君耀，以及無線元件大廠美國普思電子之外，國巨旗下電感廠奇力新又陸續併購同業美磊和美桀；另外，集團內的鋁質電解電容廠凱美則宣布併購帛漢，又先後入股了佳邦、同欣電。

從年初開始，國巨集團便加速投入非被動元件領域，陳泰銘更把車用、5G和物聯網視為未來集團的成長動能。「陳董認為車用、5G和物聯網不能等到大量應用才做就來不及了，對內下令一定要搶到市場先機。」國巨內部人士透露。

陳泰銘今年以來併購或是入股的公司，都是各自坐擁不同專業領域的領導廠商，全都意在強化集團產品的市占率和完整度，再加上本身的通路優勢，更能掌握市場的供貨量與訂價權，更重要的是，擴大版圖多元化經營，不再長期依賴被動元件單一產品線。

就以母公司國巨今年的2大併購案為例，主要是從既有的被動元件，再切入保護元件，讓旗下的產品項目更加齊全。此外，併購美國普思電子，則是看重其無線通訊的技術，從design in到其全球高階客戶層，以便擴大產品銷售平台。「旗下子公司的併購案也各有目的，像是奇力新意在擴大電感元件的產品規模與市占率，而凱美主要布局5G、車用、物聯網等組裝元件。」知情人士透露。

「因為被動元件的客戶群，其實和電子零組件都有關係。」看了國巨的一連串併購動作，一名科技業高層人士不諱言對本刊讚許，陳泰銘的布局相當高竿。

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