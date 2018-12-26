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里拉暴跌重挫經濟　土國明年最低工資將調漲26%

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▲▼土耳其里拉狂跌。（圖／路透社）

▲土耳其里拉今年出現狂跌。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

位於歐亞交界的土耳其，今年經濟經歷了里拉暴跌，可說是受到相當程度的衝擊，堪稱是經濟受創最嚴重的新興市場之一。但據外媒報導指出，該國預計在明年將最低工資上調26%，且調降消費者能源價格

綜合外電報導，土耳其家庭和勞工部長Zehra Zumrut Selcuk週二（25）表示，明年所有雇主支付給勞工的最低淨薪資將提高至每個月2020里拉，也就是說土耳其2019年的最低工資將會是2558里拉，較去年上漲26.05％。Zehra Zumrut Selcuk表示，土國勞工對該國經濟貢獻非常大，因此希望雇主能夠付出對等的工資，他的目標是將勞工與雇主的薪資關係往理想的方向帶去。

Zehra Zumrut Selcuk也表示，該部透過歷次的最低工資調漲，來保護土耳其的人力資源。相關人士認為，雖然這次新公布的數字不是最好的，但也算是符合勞工期待。而先前土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）也表示過，電力和天然氣消費者端的價格將進行調降，降幅約為10％。此外，他也表示，若依購買力平價（PPP）計算，土國有望在明年成為全球第12大經濟體。

▼ 土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

▲▼ 土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

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關鍵字：土耳其,里拉,最低公資,勞工,雇主,薪資

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