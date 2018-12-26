5G設備爭霸戰　華為遭封殺　老牌廠商、新創公司廝殺搶市

▲各家通訊設備大廠積極搶進5G服務。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

隨著華為遭到以美國為首的多個盟國封殺，5G霸主的地位將會由誰接替，各國廠商都虎視眈眈，除了有Noki和愛立信等老牌之外，來自美國的新創公司Altiostar Networks也很具有競爭力。

據《日經亞洲評論》報導，隨著華為遭到以美國為首的多個盟國封殺，許多電信商都有可能填補市場空缺，例如日前擊敗華為和愛立信，攬下日本電商巨頭樂天（Rakuten）新行動網路的老牌電信設備商Nokia和美國新創公司Altiostar Networks。

值得注意的是，樂天在今年10月成為日本第四大電信商，而對Altiostar Networks來說，能贏得樂天的訂單意義非常重大，因為通訊設備這塊市場很難有新血出現，樂天行動網路總裁 Yoshihisa Yamada表示，「希望能透過結合經驗豐富的製造商和擁有新技術的公司，將我們最初估計要投資6000億的4G設備，能在進一步減少。」而早稻田大學的研究員Yuichiro Takagawa也表示，像是Altiostar Networks這樣的新創公司很有可能終結愛立信和華為這樣的公司。

相關業界人士也表示，除了有新創公司急起直追外，一些舊有的通訊設備公司也磨刀霍霍，例如因為多國5G服務頻段所採用的28GHz與38GHz，和南韓三星電子擅長的技術範圍相同，也因此填補了華為、中興等中國大陸通訊設備商在美國市場的空白。

美國電信商Verizon已於今年10月在美國部分地區推出了全球首個商用5G服務，競爭對手AT＆T也計畫在今年年底前美國10多個城市推出。兩間公司所使用的5G設備分別是由三星、愛立信以及Nokia提供。而韓國三家電信商也於本月向企業客戶推出了5G服務，預計明年將服務擴展到個人用戶，三間電信商皆從三星、愛立信以及Nokia購買5G設備，LG Uplus則有向華為購買設備。由此可見華為5G霸主的地位岌岌可危。

▼電信巨擘華為的5G霸主地位岌岌可危。（圖／達志影像／美聯社）