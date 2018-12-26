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債券型ETF規模跳增逾7倍　全球股市震盪這資產成抗震防禦首選

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▲股市，股票，投資人，財經。（圖／路透社）

▲根據統計，截至11月底，債券ETF規模也已成長741%，從2017年底377億大幅增至3169億元。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

全球金融市場劇烈震盪，隨著2018年即將結束，投資人聚焦明年資產配置重點，不妨從投信預計發行產品來一探端倪，從投信投顧公會資料顯示，目前已送件審查中基金共28檔，其中屬於債券型基金共22檔，又以債券型ETF高達14檔占最多。

今年以來，截至11月底債券ETF規模也已成長741%，從去年底377億大幅增至3169億元，增幅明顯高於其他類型，明年第1季包括永豐、中國信託、新光、凱基及富邦投信預計都將推出新的債券型ETF產品。

永豐投信分析這一波債券型ETF成長主因，逾6成買盤來自於國內壽險業者，由於保險業者海外投資上限新規已上路，國際板投資大舉受限，加上壽險業海外投資避險成本大增，不少壽險業者提早尋找替代投資標的，轉向投資境內投信發行之債券型ETF，特別是透過台幣就能買到ETF連結美國公債、中國政策金融債等標的，不僅減少避險及匯兌成本，更能增加資產多樣性，進一步促進國內金融產業發揮雙贏。

此外，由於ETF於證交所掛牌，且以台幣計價，因此可豁免國外投資限額規定，且資產性質視同為基金，依國際財務報告準則（IFRS 9），未實現損益列入其他綜合損益（OCI），僅處分與股息反映至當期損益（P&L），符合壽險公司需要有穩定及高於資金成本的獲利考量，也是債券ETF近年大受壽險法人青睞。

展望2019年，永豐投信指出，全球經濟成長放緩擔憂，全球資本市場仍將持續震盪，法人也預期明年美國聯準會升息腳步將逐步放緩，隨著美國升息循環進入尾端，資產配置建議以防禦型資產如美國公債、美國投資等級債、新興市場美元債為主。另外可配置部分於亞洲高收債，預期上半年景氣仍持續緩增長，不過下半年變數仍多，因此投資態度宜相對審慎應對。

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關鍵字：經濟,景氣,股市,債券,ETF,資產,投資,理財,證交所,投信,投顧,升息

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