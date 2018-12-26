本月第2起！8歲非法入境男孩被拘留後亡　父體驗最悲傷聖誕節

▲圖為中美洲移民兒童待在墨西哥提華納市的庇護所。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

根據美國海關及邊境保衛局資訊，一名來自瓜地馬拉的8歲男孩25日死亡，他被移民部門拘留時出現發燒症狀，送醫後進行觀察並領取藥物，但出院後病情開始惡化，他噁心想吐，被帶回新墨西哥州的醫院後離世。白宮發言人吉德里（Hogan Gidley）稱這起事件非常令人悲傷，官員正試圖更清楚理解事情全貌。

《紐約時報》報導，這名男孩的姓名並未被透露，他原本被美國移民部門拘留，後來出現生病跡象，便與父親被帶往醫院，他24日下午出院，領取抗生素與緩解疼痛、發燒的藥物；然而到了晚上他的症狀加劇，又被邊境人員帶回醫院，隨後他病逝。

據了解，確切的死因還不清楚，但有關當局將進行內部審查，這起事件已通報給瓜地馬拉政府。這已是本月第2起孩童被拘留後的死亡事件，7歲女孩瑪昆（Jakelin Caal Maquin）月初與爸爸在墨西哥試圖非法進入美國，她同樣來自瓜地馬拉，被邊境人員證實因脫水而離世；但她父親駁斥這個說法，稱女兒吃飽了，也有飲用足夠的水。

▲川普反對非法移民。（圖／路透）



美國總統川普聖誕節早上與記者談話時，對自己的移民政策表示肯定，並要求在邊境築牆提供進一步的資金。雖然他譴責非法移民，但沒有提及這名男孩的死亡，「你有毒品，你販運人口，你有非法的人進入我們國家。我們做不到，我們不知道他們是誰。」

在一通簡短的電話中，吉德里表示政府官員正試圖更了解這起事件。部分民主黨國會議員得知男孩死亡後，都嚴厲批評川普的移民政策；新墨西哥州民主黨參議員海因里希（Martin Heinrich）在推特寫道，這個消息讓人傷心欲絕，他迫切要求政府提供更多細節，「對於這位孩子的死，以及讓其他性命陷入危險中，川普政府故意製造混亂，無視人命，必須負責。」

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