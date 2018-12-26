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耶誕節談話…川普揚言「政府繼續停擺」　除非邊境築牆拿到錢

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普在耶誕節當天表示，除非獲得築牆的資金，否則不會讓政府開門。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國朝野僵持！川普總統25日聖誕節當天表示，政府將會持續保持關閉，直到他的邊境隔離牆計畫獲得國會撥款為止；換句話說，美國政府至少關閉到27日參議員結束假日後返回華府，或是等到明年1月新一屆眾議員上任為止。另外，川普信誓旦旦地預告，他將於1月底前往美墨邊境，參加圍牆的「動土典禮」。

川普25日在白宮橢圓辦公室與各地駐外美軍部隊通話，慰勞將士辛勞。川普隨後接受媒體訪問時表示，「我無法告訴你們政府什麼時候會開門，我可以告訴你們的是，除非我們有了圍牆、圍籬，或隨便他們怎麼稱呼，否則政府不會開門。」

美國國會民主黨團與川普政府尚未就邊境隔離牆取得共識，因此政府將持續關門，直到27日各地參議員返回華府；由於雙方都相當堅持己見，因此美國政府很有可能繼續維持停擺狀態，直到新一屆眾議員於2019年1月第一周上任為止。屆時，民主黨將獲得眾議院的主導權。

川普重申他在平安夜的推文，稱他最近已經批准了長達115英哩的邊境屏障方案，但白宮至今沒有說明更多相關細節。川普提到，他將會於1月份走訪新一段邊境圍牆的，並堅稱「牆會蓋起來的，希望是很快」。他說，「我會在1月底前去參加動土儀式，這將是很長的一段，我們幾乎要破土了。」

川普不斷將砲火對準民主黨，宣稱他們「不想要」邊境圍牆，因為他們「不介意開放邊境」；民主黨則回擊否認，強調已經撥款16億美金用於維持邊境安全，不會再給予川普政府更多款項。

川普則堅持興建圍牆的重要性，並形容，「也許會有個奧運冠軍有本事翻過圍牆，但就大部分而言，根本不可能辦得到。」川普還宣稱，儘管許多政府職員在政府停擺期間無法領到薪水，但他們還是希望政府能夠獲得築牆的資金。

另外，川普也抱怨他開除前前FBI局長柯米（James Comey）引來各方批評，並形容「這個國家發生的事簡直是一種恥辱」。川普最後說，「但是，除了這些之外，我還是祝福大家聖誕快樂。」

▼川普在橢圓辦公室，透過視訊與美軍官兵通話。（圖／路透）

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

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關鍵字：川普,美墨邊境,邊境隔離牆,北美要聞

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