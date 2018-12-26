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半數上班族年後計畫轉職　夢幻高薪工作Top 10..航空業才排第4

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▲▼上班族,辦公室,創業,年輕人,思考,小資族,商務人士,面試,職場。（圖／視覺中國CFP）

▲根據人力銀行統計，逾半數上班族年後計畫轉職，其中又以網路業最受青睞。（圖／視覺中國CFP）

記者紀佳妘／台北報導

2018年步入尾聲、2019年新的一年即將開始，不少人躍躍欲試想要轉換跑道。根據人力銀行統計，近半數上班族年後有轉職計畫，其中又以網路業奪下心目中最為夢幻的高薪行業，其他半導體、銀行、航空等行業也擠進前5名。

根據yes123求職網「歲末職場危機與新年脫貧計畫調查」，只有31.7%的上班族覺得目前所屬的行業「算穩定」，可以從事到退休，意味著其餘68.3%的人覺得現處的行業並「不算穩定」；另外，高達64.4%的人，覺得自己目前的職務，容易被取代、淘汰。

在上班族心目中覺得最穩定的前5大行業，分別是「醫護與生技」、「法律政治與社福宗教」、「金融保險與會計統計」、「科技資訊」以及「批發零售與貿易」；反之自認穩定性較不高的行業則有「民生服務業」、「大眾傳播與公關廣告」、「農林漁牧礦與環保生態」以及「營建與不動產」、「運輸與物流倉儲」。

服務業,服務員,服務生,兼職,派遣,一例一休（圖／記者張一中攝）

▲調查指出，高達6成8的上班族覺得現處的行業並「不算穩定」。（示意圖／記者張一中攝）

至於勞工覺得最不容易被取代、淘汰的職務，依序為「研發人員」、「軟體技術型人員」、「硬體技術型人員」，以及「財務會計人員」、「藍領技術型人員」；相形之下，「較容易遭取代」的職務，又分別是「產線作業員」、「客服或門市人員」、「影音設計人員」、「業務或銷售人員」以及「行銷企劃或公關人員」。

調查也發現，有71.6%的上班族認為個人經濟狀況屬於貧窮，其中48.3%的人透露明年有轉行計畫，期盼藉由更好的收入來脫貧。至於心中夢幻高薪行業前5名依序為「網路業」、「半導體業」、「銀行業」、「航空業」以及「軟體業」，其餘還有「營建業」、「醫療保健業」、「海運業」、「大眾傳播業」、「娛樂業」。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，上班族想轉行要先有「大破大立」、「砍掉重練」的企圖心；假如擔心相關學經歷不足，初次轉換跑道時，可以考慮儲備幹部、業務型職務，比較有利於挑戰百萬年薪。

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關鍵字：上班族,薪水,脫貧,高薪,職務,轉職,人力銀行,yes123,楊宗斌

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