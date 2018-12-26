公司關閉裁員別忘請領失業給付　這3種情形最多可加領20%

▲年關將近，不少企業傳出裁員消息，勞工只要符合4要件即可申請失業給付。（示意圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

全球經濟景氣趨緩，不少企業近期紛紛傳出裁員的消息，勞工若不幸失業被資遣，只要符合4個條件即可申請失業給付，而失業者另有扶養沒有工作的配偶、未成年子女或身心障礙子女，還可申請加領10%，最多以20%為限。不過隨著高齡化社會來臨，未來是否把父母納入扶養範圍，會列入修法意見參考。

根據《就業保險法》第19條之1規定，被保險人非自願離職退保後，於請領失業給付或職業訓練生活津貼期間，有受其扶養的眷屬者，每一人按申請人離職辦理本保險退保的當月起前6個月平均月投保薪資10%加給給付或津貼，最多以20%為限。至於前項所稱受扶養眷屬，指的是受被保險人扶養之無工作收入的配偶、未成年子女或身心障礙子女。

勞工請領失業給付有4個條件，首先失業是屬於非自願離職，再者為離職退保前3年內，就業保險年資合計滿1年以上，第三則是具有工作能力及繼續工作意願，最後是向就業服務機構辦理求職登記，14日內仍無法推介就業或安排職業訓練。

失業給付的標準是以被保險人平均月投保薪資的60%按月發給，但若被保險人有受其扶養的眷屬時，每名眷屬可加給給付10%，最多以20%為限。此外，只要每月完成失業再認定，就可繼續請領失業給付，最長可領6個月，但如果被保險人已滿45歲或是身心障礙者，最長則可領到9個月。

▲被保險人有受扶養的眷屬時，每名可加給給付10%，最多以20%為限。（示意圖／路透）

舉例來說，一名業務員融融因公司不景氣遭資遣，離職前6個月的月投保薪資平均是3.8萬元，失業給付原本可領6成薪，也就是2萬2800元，加上他的老婆辭職照顧身心障礙的兒子，因此符合最多加給20%給付標準，因此最後每月失業給付可領3萬400元。

台灣最快8年後邁入超高齡社會，失業給付加給對象並未包含直系血親父母，遭外界不符合現代趨勢，勞動部勞工勞工保險局對此表示，當初法規訂定是基於父母可能是多個兄弟姊妹共同扶養，責任並非是在失業的人肩上。此外，就業保險財務規劃，加上社政法規或給付行政等考量，將配偶或未成年子女納入給付對象。

勞動部勞動保險司指出，過去修法的時候，家庭扶養是以配偶、子女為主，然而家庭扶養的依據就是參考勞保條例。不過考量到高齡化社會，未來會把父母納入扶養的部分，作為未來的修法建議，還是可以另作考量討論。