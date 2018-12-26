首富背後的成功女人曝光　默默付出35年成就210億身價

▲ 恆大集團創辦人兼董事局主席許家印。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

據恆大集團發佈的消息稱，12月15、16日，許家印和妻子丁玉梅到河南省周口市太康縣老家探望鄉親。丁玉梅一頭短髮，顯得非常成熟、幹練，而這也是她的照片首次曝光在媒體之前。

都說一個成功的男人背後，一定有位優秀的女人。對許家印來說，丁玉梅不僅是優秀，更是不可或缺的存在。

根據《新浪財經》報導，有公開資料顯示，丁玉梅出生於1957年，目前是廣州恆大實業集團有限公司唯一股東，並擔任董事長兼總經理。

恆大實業註冊成立於1996年，註冊資本3000萬元人民幣，先後投資過11家公司，目前仍持有廣州恆大投資有限公司、廣東恆大華南物流中心有限公司、廣州亞盛商貿有限公司、廣州中邦實業有限公司。這4家企業合計註冊資本在1.7億元。其中，註冊資本1億元的恆大投資，由恆大實業持股99.9%，許家印、丁玉梅之子許智健持股0.1%。

早在2017年，丁玉梅就以210億身價排名《胡潤女富豪榜》第17位，今年10月16日發佈的《2018胡潤女企業家榜》上，丁玉梅再次上榜，年度財富為205億元。身價破百億再加上老公是首富許家印，讓人們對這位大佬背後的女人產生興趣。

可現實生活中的丁玉梅卻極為低調，除了此次曝光，網路上幾乎搜不到她的照片。也正是因為低調，坊間流傳著一些不實傳聞，甚至有人捏造出一位姓楊的許太太。

許家印曾在傳記中很直白地寫道，自己成功的背後離不開家人，特別是妻子丁玉梅的奉獻和支持。「我欠她太多，婚後這麼多年，我們有吵架，但從沒真正翻過臉。別的我不敢說是公司第一，但夫妻感情一直是恆大員工學習的榜樣。」

▲ 丁玉梅盡心照顧家人，讓許家印沒有後顧之憂。（圖／翻攝自百度圖片）

丁玉梅沒有顯赫的背景，普通工人家庭出生的她，受過良好教育。當年為了照顧許家印和家人，她放棄了自己的事業和一切，在家做起了全職太太。夫妻倆剛在深圳立足時，租住在一套兩室一廳中的一間小屋子裡。在狹小的空間裡，丁玉梅還要操持家務，日子苦得可想而知。

1996年，許家印在廣州註冊了恆大地產。創業初期，許家印常常忙到凌晨兩三點才回家，睡不到一會兒就要回公司繼續忙工作。有時候，他擔心吵醒妻子就去沙發睡覺。而丁玉梅有時候睡不著，也自己跑去沙發睡。

在許家印的努力下，到了2004年，恆大已從廣州1000多家房產企業脫穎而出，進入廣州10強房產企業，與雅居樂、碧桂園等房產企業並稱「華南五虎」；5年後，恆大地產在香港上市，許家印由此成為大陸首富。而這所有的一切，都離不開丁玉梅在他背後的默默支持與奉獻。

為了不讓許家印因為家事分心工作，丁玉梅因子宮外孕被送進醫院，生命垂危之際也不讓醫生通知丈夫。直到脫險後才和朋友打了聲招呼，許家印聽聞後差點崩潰，連忙借了公司的車趕到醫院看望妻子。

許家印曾在採訪中坦言：「工作的確太忙，最對不起的人，一想起眼眶就會紅的人，還是太太。太太對我非常放心，給我的自由度很大。從來不問我幹什麼去了，她太瞭解我了。」

兩人一起經歷了創業的艱辛，更讓感情堅定。創立恆大集團之後，許家印將大部分時間都花在工作上，丁玉梅則是不遺餘力照顧孩子與年邁長輩，這才讓許家印沒有後顧之憂、在外打拚事業。而丁玉梅默默付出了35年，第一次曝光的時候，已經61歲了。

許家印和丁玉梅沒有什麼感天動地的誓言。如果沒有首富、富豪的標籤，他們也只是一對普通的恩愛夫妻。如今在喧囂的商業圈中，也出現了不少八卦、花邊新聞，而許家印夫婦樸素而低調的情感，更成為了美談佳話。