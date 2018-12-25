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強推風電非賣台　經濟部再提風電取代核能

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▲▼▲經濟部持續推動離岸風電，強調絕對沒有賣台，而是要取代核能避免核災。（圖／路透）

▲經濟部持續推動離岸風電，強調絕對沒有賣台，而是要取代核能避免核災。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

為了推動能源轉型，經濟部持續推動再生能源，希望填補供電缺口，不過風電建設價格昂貴，甚至傳出推動離岸風電是「賣台」，經濟部今天（25日）澄清，說不同國家狀況不能相比，且台灣推動風電是為了避免發生核災及核廢料問題，強調絕對沒有賣台。

據了解，當台灣推動再生能源的離岸風電時，現在傳出價格比國外貴上許多，一下民眾荷包就少千億，另外還以美國、越南等國離岸風電價格較低，政府加快流程導致民眾多花數千億。

經濟部澄清，這些都是「錯誤內容」，會造成外界誤解。經濟部解釋，越南的離岸風場因有國際金援及政府提供額外獎勵措施；美國離岸風場則因提供租稅優惠及額外再生能源交易金額等降低成本作法，因此收購價格可以比我國躉購價格還要低。經濟部還說，各國離岸風電價格受其再生能源推動制度、開發環境完整度、風場營運期程、開發商營運策略等因素影響，不能用以單一價格來直接比較。

經濟部指出，在討論離岸風電與其他能源類別的價差時，要考慮未來可替代離岸風電的能源做為基礎，非以目前平均電價成本。另外外界說離岸風電多支付1.4兆元，這並未考量核廢料處置成本與核災風險成本。

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關鍵字：賣台,離岸風電,再生能源,經濟部

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