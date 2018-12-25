躉購費率過低　離岸風電業者提5點反駁要提高

▲經濟部今天召開再生能源躉購費率聽證會，業者不滿經濟部調降，提出五大台灣特有問題，希望費率提高。（圖／哥本哈根基礎建設基金提供）

記者馮建棨／台北報導

經濟部今天（25日）召開再生能源躉購費率聽證會，過去由於經濟部預告調降費率，讓風力發電業者說玩不下去，揚言退出台灣市場，今天提出五大特有問題，說政府在設定費率時並沒有考量這些變因，另外也有台灣供應鏈業者說海外業者撤資，國內也就活不下去。

經濟部在11月底預告2019年再生能源躉購費率，離岸風電價雖然保證收購20年，但價格從每度5.8元降為5.1元，希望縮短競價與躉購的價差，不過風電業者聽聞消息後，紛紛表示不能接受，經濟部說有相關看法都可以在聽證會中提出。

因此經濟部今天召開再生能源躉購費率聽證會，上午太陽光電場被業者擠爆會場，下午離岸風電及生質能水力發電也是座無虛席，業者都希望提出充足的說法來提升價格。

當經濟部在推動離岸風電時，希望扶持國內風電產業供應鏈，因此規定部分設備要採用本土化製造，因此已經有海外風電業者與國內供應鏈接觸，不過今天國內廠商在聽證會上說，當經濟部調降價格後，海外業者評估影響相當大，大幅降低投資意願，甚至揚言要撤離，這就讓國內廠商投入都會化為烏有。

國內廠商說，國產化設備廠商為了要應付大量及國際標準，認證等相關成本都沒被估計進去，另外颱風地震地質等等廠商都有額外都有額外的成本都沒算進去，有部分業者因此成本增加10倍，大喊吃不消。

另外國外風電業者指出，台灣有特別的狀況，像是颱風地震會讓水下基礎設施需要比歐洲更堅固；適合海上作業天數少，台灣一年當中只有6個月的海象可以施工，而且又有限制夜間不能施工，整體比德國的294天少上非常多；海底有移動沙波，這會增加近岸的設備成本；安裝船隻大多來自歐洲，光是航運時間的相關成本就比歐洲高；另外也因為距離遠，相關設備飄洋過海時間長，也讓保險費用會比歐陸提高，五大台灣特有成本，讓整體成本增加超過14.7%。

風電業者還說，能源局在最新的躉購費率提出限制滿發時數3600小時，這會讓風機無法優化運轉，也提升相關成本，整體下來已經超出原先估計值，認為很難繼續在台灣投資。

▼經濟部今天召開再生能源躉購費率聽證會，業者不滿經濟部調降，提出五大台灣特有問題，希望費率提高。（圖／資料照）



