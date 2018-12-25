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三星退出LG參戰！聯軍聯發科、蘋果　加入對高通「聯合訴訟」

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▲▼ 美國總統川普以國安為由，阻止半導體大廠博通（Broadcom）以1170億美元（約新台幣3.4億元）併購晶片大廠高通（Qualcomm）。（圖／路透社）

▲三星推出後，LG又宣布參戰對高通的聯合訴訟案（Qualcomm）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

南韓科技大廠 LG 已決定加入南韓公平貿易委員會（FCT）對美國晶片大廠高通 (Qualcomm) 的 1.03 兆韓圜（約 8.8億美元，273億新台幣）的聯合訴訟。而因為 LG 電子的加入，使得 FCT 在日前因為南韓另一家科技大廠三星，退出該項聯合訴訟所造成的挫折，再度恢復士氣。

根據南韓媒體《BusinessKorea》報導，FTC 在 2016 年對高通以「涉嫌濫用專利」的理由處以 1.03 兆韓圜的罰款，高通因不服判決進一步提起行政訴訟。FCT則邀請三星、蘋果、英特爾、聯發科和華為「形成聯軍」由 FTC 主導這項聯合訴訟。

但是三星在今年12月與高通達成了一項專利交叉許可的協議，退出聯合訴訟案，對削弱了FTC聯軍訴訟的力量，但是在LG加入之後，又讓聯軍注入新血重振士氣，並再度加強訴訟的力道。

報導進一步指出，有市場人士觀察，由於高通的談判進展的不順利，這使得 LG 電子決定參與高通的法律訴訟行動。不過，針對該案件，自 2017 年 10 月開始到目前為止，受理的美國聯邦貿易委員會和高通已經進行了 11 次聽證會和審訊，目前都沒能有具體的成果，依照流程，最終的判決結果可能需要幾年時間才能做出最終決定。

各家科技大廠之所以會加入FTC聯軍參與訴訟，原因就在於高通的「授權晶片」政策，倘若要使用高通的晶片，就必須跟高通再簽署一項專利授權，也就是不只是跟高通買晶片要花錢，還要被迫再支出一筆專利授權費。

ET快訊
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關鍵字：三星,LG,聯發科,蘋果,高通,晶片,日韓要聞

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