豬年到　台銀豬年紀念金銀幣上架

▲台銀豬年紀念幣-澳洲己亥豬年豬事大吉精鑄紀念金幣。（圖／台銀提供）

記者吳靜君／台北報導

迎豬年，台灣銀行今(25)日起，於官網、營業部、各分行及文物館，銷售由澳洲柏斯鑄幣局鑄造的豬年精鑄紀念金銀幣，共計有四款，台銀表示，具有典藏的價值。

這次引進的豬年紀念金銀幣共四款：一，己亥豬年豬事大吉精鑄紀念金幣：幣面主題圖案刻鑄一隻氣宇軒昂，昂首邁步的金豬。牠的毛色金亮，風采動人，鼻子揚起向天，好像嗅到令人振奮的祥瑞兆頭，然後向前跨步邁進。寓意「趨吉向利，勢在必得」。豬年金幣全套（包含1、1/4及1/10英兩各1枚金幣）售價9萬9,800元，全球發行量3,000套。也可購買單枚1/10英兩金幣，單獨發售5,000枚，每枚售價8,880元。

二，福祿壽祥瑞金豬紀念金幣：這套豬年福祿壽系列金幣全套三枚，均為1/5英兩規格，各有可愛的主題圖案設計，象徵祥瑞順旺的好運。金幣全套售價58,800元，全球發行量2,000套。客戶也可購買單枚1/5英兩「多福金豬」金幣，單獨發售2,000枚，每枚售價1萬9,980元。

▲台銀豬年紀念幣-福祿壽祥瑞金豬紀念金幣。（圖／台銀提供）

三，吐瓦魯彩色長方形套裝精鑄銀幣：這套銀幣由四枚一英兩長方形彩色精鑄銀幣組成，圖案為不同種類的豬，寓意「富貴滿盈」、「闔樂融融」、「無與倫比」及「功成名就」，每套售價為1萬1,800元，全球發行量3,000套。

▲台銀豬年紀念幣-豬年吐瓦魯彩色套裝精鑄銀幣。（圖／台銀提供）

四，一英兩彩色豬年精鑄銀幣：幣面鑄有大小福豬所呈現的團圓景象。圖中神采奕奕的彩色大豬，炯炯有神的守衛小豬們於山林之中，毛色光鮮豐厚的大豬，神閒氣定的與小豬們享受親子之樂，象徵豐衣足食，闔家吉祥。每枚售價為3,280元，全球發行量1萬枚。

▼台銀豬年紀念幣-一英兩豬年彩色精鑄銀幣。（圖／台銀提供）