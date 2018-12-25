智能櫃業者搶攻聖誕商機　用這櫃玩「交換禮物」　以物易物創造新價值

▲智能櫃業者和物品分享平台合作，為聖誕節交換禮物再添新玩法。（圖／掌櫃提供）

記者林淑慧／台北報導

今天是聖誕節，和家人、朋友交換禮物了嗎？智能櫃業者掌櫃和物品分享平台「Taptot」及「Give543贈物網」合作，讓民眾用智能櫃玩交換禮物，透過無償換物，讓平常用不到的物品，也能創造出新的價值。

近年「共享」熱潮在全球各地盛行，刮起新共享循環經濟風潮，提倡減少資源浪費、讓物品發揮最大效用的生活方式，事物的價值取決於個人喜好，某人棄如敝屣的東西也能變成另一人眼中的珍寶，這就是物品交換的真正意義。

「像是包包、衣物，甚至小家電等，狀況還不錯但是丟掉又很浪費，就可以刊登上去，讓給需要的人。」民眾蔡小姐說，像她這樣在外租屋的人，想購買物品又不想花太多錢時，就會上分享平台去尋找適合的物品，用「以物易物」模式換取想要的物品。

掌櫃表示，為提升換物便利性，平台結合操作簡單的智能櫃，只要三步驟「給客」就可快速把商品寄出；「拿客」不用痴痴的在家裡等包裹，24小時隨時可到指定智能櫃地址輕鬆取貨，節省雙方寄送程序，讓取得好物更便利。

掌櫃表示，藉由無償換物模式，不只讓物品可再次發揮最大效益，更減少資源的浪費；在12月底前只要用「掌櫃智能櫃」寄件成功，每一筆都加碼送美廉社茶葉蛋一顆，此波活動預計送出一萬顆茶葉蛋。