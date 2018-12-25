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長榮航空小金雞　航太、航宇合併案　延至明年二月底上路

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▲長榮航空今年八月宣佈長榮航太、長榮航宇合併，重新整合航空器維修及製造資源，以提升競爭力。圖為長榮航空董事長林寶水。（圖／記者屠惠剛攝影）

▲長榮航空今年八月宣佈長榮航太、長榮航宇合併，重新整合航空器維修及製造資源，以提升競爭力。圖為長榮航空董事長林寶水。（圖／記者屠惠剛攝影）

記者林淑慧／台北報導

長榮航空今（25）日發佈重大訊息表示，董事會通過旗下小金雞長榮航太合併長榮航宇一案，其合併基準日將延至明年二月底；長榮主管表示，該合併案延後上路，對公司財務並無影響。

長榮航空在今年八月宣佈該合併案，合併後長榮航太為存續公司，並將將發行新股約1664萬股，每股面額新台幣10元整，總計發行金額為新台幣1.66億元，合併後長榮航太實收資本額為新台幣65.28億元。

長榮航空發言人柯金成表示，雙方合併基準日原訂為今年12月31日，但因考量業務移轉所需時程，雙方董事會決議將合併基準日變更至明年2月28日，合併後長榮航太實收資本額為新台幣65.28億元。

法人表示，長榮航太在2015年爭取到波音20架767-300客機改貨機合約，第一架改裝新機已在春季交機，6月再交第二架，顯示業務進展穩定成長；預估長榮航太今年營收、獲利可望有兩位數成長，也將挹注長榮航空營運表現。

展望後市，國際航空運輸協會（IATA）預估，今年全球航空業者獲利預估為384億美元，較2017年的345億美元成長11.3%；對亞太地區航空公司的獲利預估為90億美元，高於去年的83億美元，市場前景可期。

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關鍵字：長榮航空,長榮航太,長榮航宇

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