鑫盛新劇「大約是愛」告捷　累積點擊量上看10億次 法人看好明年營收翻倍

▲鑫盛傳媒董事長羅法平表示，公司預計最快明年第一季將掛牌上櫃。（圖／鑫盛提供）

記者林淑慧／台北報導

全台最大影視IP開發公司鑫盛傳媒，近期推出網路劇「大約是愛」成績告捷，董事長羅法平今（25）日表示，公司持續與愛奇藝洽談合作，推升本劇累積點擊量上看10億次，可望挹注公司營運表現，法人看好鑫盛明年營收可望翻倍。

搶攻華語戲劇市場的鑫盛傳媒，主以大陸三大影音平台騰訊、愛奇藝、優酷為主。法人預估，鑫盛明、後年預計每年推出2至3部網路劇、6至8部網路大電影，加上持續與愛奇藝洽談合作，看好鑫盛營運先蹲後跳，明年營收可望翻倍成長。

鑫盛董事長羅法平表示，網路劇「大約是愛」自12月3日在騰訊視頻首播以來，以動人心弦的愛情故事和優異拍攝品質，獲得影迷廣大迴響，根據「骨朵指數」統計，該劇於12月11日就以單日點擊播放量，衝上網路劇排行榜的冠軍。

羅法平指出，騰訊、愛奇藝、優酷等影音平台，各平台用戶合計超過2.4億人，「大約是愛」本月24日更新至完結篇，不僅流量名列優酷戲劇榜第一名，預估累積點擊量上看10億次，有助於公司與愛奇藝洽談合作上架。

另外，隨著網路新劇表現亮眼，羅法平表示，近二年持續在台準備IPO（初次公開發行）的鑫盛傳媒，也有機會加快送審流程，預計最快明年第一季將掛牌上櫃。

依據財報，鑫盛傳媒今年前11月累計營收為7512.7萬元，年減29.66%，主因在於今年播出的部分網路大電影已於去年先認列營收。另外，鑫盛今年上半年稅後淨損4913萬元、每股虧損3.26元，主因在於今年網路劇與網路大電影的相關宣傳費用增加，表現不如去年同期。