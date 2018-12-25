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買APP將可發票兌獎了　Google預計3月開發票

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笑,手機,智慧型手機,網購,購物（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲跨境電商要開發票了，買App也可以兌獎喔（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者吳靜君／台北報導

台北國稅局今(25)日表示，Google明年3月就會開發票了；A pple則是預計下半年開立發票，這兩個是繳稅的最大宗，國稅局表示，跨境店商所開立的發票，也可以與財政部所推出的多元兌獎服務介接，民眾就可以透過這些跨境電商發所開立的發票兌獎。

國稅局表示，我國營業人及機關團體向境外店商購買電子勞務(B2B)應依加值及非加值營業稅法，申報繳納營業稅；並依照辦理扣繳及憑單申報。

近來就或營業人來電詢問，境外店商自108年起應開立雲端發票，免依所得稅法辦理扣繳申報作業？國稅局說明，境外電商跨境銷售電子勞務給境內自然人，自106年起5月英在我國辦理稅籍登記報繳營業稅，並且108年1月1日起，開立雲端發票，至境外電商銷售電子勞務給本國營業人或機關團體時，不應該開立雲端發票，但仍由本國的營業人及機關團體依規定申報繳納營業稅。

也就是說，國內的營業人可以依照營業稅法計算稅額，且購進的勞務是供應稅貨物或勞務之用者，可以免繳營業稅，營業人在給付報酬時15天，將支付的款項填列申報書。若買受人為機關團體則須給付的報酬的次期15日內，填具繳款書繳納營業稅，並依照所得稅法的規定辦理扣繳及憑單申報。

至於與一般自人人，財政部也要求跨境電商要在明（108）年底之前，要開立發票，根據台北國稅局統計，目前已經有98家跨境電商已經完成稅籍登記，其中4家因為是銷售貨物而非勞務而註銷。

▲▼郵局12／29不再兌獎！「統一發票兌獎APP」明年登場　線上領錢囉。（圖／記者許力方攝、財政部）

▲財政部提供發票兌獎多元服務。（圖／記者許力方攝、財政部）

其中，最快會開發票的跨境電商ivenue1月就會開始開立發票，從事網站設計、代管服務；另外，大型的跨境電商也陸續會開發票，其中Google大約是3月、Apple則是在下半年，只要消費者買App也可以發票兌獎了。其後Uber、Uber Eats則也預計在7月開立發票。

台北國稅局解釋，跨境電商開立發票，有特殊的作業程序，所以需要一些時間，台北國稅局說，Google準備與加值中心介接，而這些跨境電商會有消費者的客戶mail與電話號碼，作為會員資料就可以與國內使用雲端發票介接，只要輸入到雲端發票平台，就可以做歸戶，屆時消費者可以透過多元兌獎服務、雲端發票或者是與財政部統一發票Ａpp連結，進而兌獎。

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關鍵字：台北國稅局,跨境電商,買APP,Google,Apple

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