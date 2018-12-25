嚴打貧民窟犯罪 里約新州長派出狙擊手 合法射殺嫌犯

▲里約新州魏策計劃讓狙擊手合法射殺持械的可疑罪犯。圖為在里約貧窟巡邏的軍警。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

巴西里約熱內盧州貧民窟內販毒及謀殺罪案日趨嚴重。極右派的候任州長魏策(Wilson Witzel)計劃明年派出受過狙擊訓練的員警，攜帶狙擊步槍上街巡邏，甚至授權他們合法射殺持械的可疑罪犯。

魏策的保安政策顧問帕卡(Flavio Pacca)透露，120名員警會接受一個月的狙擊訓練。第一梯次的20人將於明年3月受訓，確保他們可準確擊中 600公尺內目標。完成訓練後，員警會以兩人為一組在貧民窟巡邏。當其中一人開槍時，另一人則負責掩護及拍攝，作為日後在法庭上的證據。

魏策說，新計劃可以立即射殺任何持械的可疑罪犯，以免他們威脅他人的 生命安全。 有人批評威策爾放寬員警員的開槍權限，讓他們在並未遭受生命威脅清形下開槍，可能會被視為謀殺。不過帕卡認為民眾會支持魏策的新措施。 除了派狙擊手巡邏外，

魏策同時打算購買無人機及3萬台監視器，搜集武裝毒販的容貌，讓員警更容易逮捕他們。海軍陸戰隊員退役的魏策曾任職法官，是極右派新任總統：「巴西川普」博爾索納羅(Jair Bolsonaro)的盟友。