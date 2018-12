川普問7歲童相信耶誕老人嗎？　遭網友罵翻：毀了耶誕節的討厭鬼

▲美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞在白宮國宴廳接耶誕熱線。(圖/路透社)



國際中心/綜合報導

24日平安夜美國總統川普因自家政府部分關閉,只能取消佛州的度假計畫,「孤拎拎地」待在白宮,氣噗噗的他整晚狂發10多則推特,從聯準會罵到民主黨,就算夫人梅蘭妮亞從佛州趕回來,陪川普參加追蹤耶誕老人熱線活動,仍未讓他消氣,直接在電話中詢問打來的小男童,「你相信耶誕老人存在嗎?」此舉遭網友罵翻,狂轟川普「毀了小孩的耶誕節!」

由現任美國總統與第一夫人在平安夜接聽「追蹤耶誕老人」熱線已是傳統之一,這個由北美航太防衛司令部( North American Aerospace Defense Command,NORAD)舉辦超過60年的活動,每年會接聽來自全美各地孩童的電話,告訴這些孩子目前耶誕老人的位置在哪。今年川普與梅蘭妮亞(Melania Trump‏)在白宮的國宴廳(State Dining Room)接聽孩子們的電話,當川普接起7歲男孩柯爾曼(Coleman)的電話時,簡單打了招呼後居然接著問他,「你相信有耶誕老人嗎?因為7歲(還相信有耶誕老人)已經算非常少數了,不是嗎?」

此舉引起網友不滿,紛紛在推特狂批川普「我相信如果這些孩子沒有接到你的電話會過得更好!」、「把電話從他手中拿開!」、「這進一步證明了他是毀掉耶誕節的討厭鬼」,也有人酸川普應該告訴孩子,「忘了耶誕老人吧!只要記得我選舉贏多少就好!」而網友也對梅蘭妮亞貼出的照片充滿意見,「這兩個人的肢體語言證明他們互相厭惡」。

Helping children across the country track #Santa is becoming one of my favorite traditions! @Potus and I enjoyed working with @NORADSanta - #ChristmasEve pic.twitter.com/CYNkARbFaI