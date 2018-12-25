交友軟體向右滑得真愛　相戀7個月捐救命腎　網友歪樓：我向右滑得到…

▲蓋文毫不猶豫將腎臟捐給僅交往7個月的女友。（圖／翻攝自YouTube／Barcroft TV）



國際中心／綜合報導

交友軟體上到底能不能遇到真愛呢？對於加州女孩夏安來說答案肯定是「Yes」，因為她不只獲得了真愛，也獲得了救她一命的腎臟。

來自美國加州的22歲女孩夏安兩年前在交友軟體上遇見蓋文，當時蓋文對她一見鍾情，而夏安也非常有默契地將按鍵「往右滑」，7個月前兩人開始交往，此時夏安的腎功能卻開始惡化，急需移植腎臟．蓋文竟毫不猶豫地捐給她。

「我從來沒有想過可以在交友軟體上遇見蓋文（Gavin Teragawa），然後我們現在還在一起，他甚至捐給我一顆健康的腎臟，真的是太瘋狂了！」夏安（Cheyenne HanLee）說，很早之前就知道自己的腎臟有點問題，但因為腎臟病無法從外表看見，一直不覺得這個病會多嚴重。病情惡化後，蓋文拉著她去醫院做檢查，驗血結果出來後醫生告知她，她的腎功能僅剩2%，再不立即換腎就會在幾天內死亡。之後夏安需每天配戴腹膜透析機至少10個小時，讓腎臟維持正常運作。

蓋文表示常常有人問他為什麼要捐腎，「這並不是一個問題，而是我怎麼能不捐？換做任何人身為夏安的另外一半，都必須要這樣做，而且就算以後我們分手了也無所謂。」最令人感動的是，醫生曾警告熱愛戶外運動的蓋文，捐腎臟將影響到他未來的運動生活，可能無法再繼續打籃球與橄欖球，但他仍堅持捐腎給女友。

許多網友看完故事後都留言表示「男友的舉動真的太振奮人心啦！」、「世界上還有這種男人存在？」、「真愛無敵！實在是太帥了！」，也有網友歪樓說，「她右滑得到腎臟，我右滑卻得陰蝨」，讓許多人附和，「我也往右滑得泡疹啦！」、「你突破盲點了！」、「真愛永遠是別人的」。