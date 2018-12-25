「熊熊」危機 東京股市暴跌1010點 進入熊市

▲日經平均指失守20000點大關，下跌1010點，跌幅逾5%。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

亞太地區股市隨著美股平安夜重挫而大幅「跳水」。東京股市跌幅持續擴大至超過1000點，日經平均指數周二(25日)以19155點作收，下跌1010點，跌幅逾5%。

這是自去年9月以來，首度失守20000點大關，正式進入技術性熊市。

日本財務大臣麻生太郎對股市下跌並不十分擔心。他表示國際貿易的不確定性為市場提供拋售理由，市場可能反應過度。他強調日 本企業的基本面良好。