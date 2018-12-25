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7成上班族自認貧窮想靠2招拚翻身　爭取2019年調薪8.8%

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▲▼▲▼創業，夥伴，同事，合作，團隊，上班族。（圖／視覺中國）

▲根據人力銀行調查，有71.6%上班族自認，目前個人經濟狀況屬於「貧窮」。（示意圖／視覺中國）

記者紀佳妘／台北報導

主計總處公布去年受僱人員總薪資中位數為47萬元，創下近6年新高，不過根據人力銀行調查，7成1的上班族認為目前經濟狀況處於貧困狀態，因此明年有職場進修計畫，透過學第二專長或外語等方式，藉機爭取更好的收入來擺脫貧窮。

yes123求職網最新調查顯示，72.1%的上班族透露，正面臨職場生存危機，尤其又以「專業技能不足」、「久領低薪，經濟壓力大」、「外語能力不足」、「自認口才或談吐不如人」以及「企業內部的人事鬥爭」這5大危機感來源，因此不少人選擇考慮學第二專長或考慮離職找新工作等方式。

▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／記者張一中攝）

▲去年受僱人員總薪資中位數為47萬元，平均月薪3.9萬元，創下近6年新高。（示意圖／記者張一中攝）

此外，主計總處昨天公布去年受僱人員總薪資中位數為47萬元，平均月薪3.9萬元，創下近6年來新高。不過從調查中發現，有71.6%自認，目前個人經濟狀況屬於「貧窮」；自認「小康」的則占26.3%；僅有2.1%自認是「富有」。

不過自認目前經濟狀況屬於「貧窮」，其中的53%表示，明年有「職場進修計畫」來脫貧，透過進修英語、日語、韓語等外語以及職場技能等方式，希望學成之後，月薪平均至少能增加3584元。若以官方經常性薪資4萬906元估算，相當於為自己調薪8.8%。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，如果下定決心靠投資脫貧，除了要有停損點設定機制，也要嚴格執行這項用錢原則，「收入先減去儲蓄和投資，才等於支出」。越早開始強迫儲蓄，搭配有規律、守紀律的理財策略，就越早有累積財富的機會。

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關鍵字：yes123,楊宗斌,上班族,月薪,薪資,年薪,投資,脫貧,危機,職場

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