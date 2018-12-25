日2019擴大引進外勞！5年開放34.5萬人　14業種人數出爐

▲ 日本為了解決勞動力短缺問題，決定修法。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

日本政府今（25日）舉行內閣會議，正式批准2019年4月起擴大引進外國勞工「基本運用方針」等文件，5年內開放最多34萬5150人，堪稱日本外國勞工政策的一大轉變。首相安倍晉三表示，政府將制定相關配套措施，要吸引更多外國人士赴日本工作生活。

此次修法目的在於解決勞動力短缺問題。根據NHK報導，這些措施可以過濾惡質仲介，且政府單位將定期公布不同地區、行業的外籍勞工人數，避免外國勞工過度集中於大都市，只要經濟狀況維持現狀，外國勞動力人數上限將不更動。

根據規定，政府4月起增設「特定技能1號」及「特定技能2號」的2階段居留資格（工作簽證）。

「特定技能1號」方面，只要擁有相當程度知識或經驗技能的人士就符合資格，期限最長5年，但僅能隻身前往日本工作；「特定技能2號」方面則是「熟練技術」者才符合資格，每1至3年更新一次，但更新次數並無限制，有可能永久居留，並可攜家帶眷到日本。

《出入境管理法》修訂案將開放14種職業類別，其中最大進用數分別為照護（6萬人）、大樓清潔（3.7萬人）、素形材產業（2.15萬人）、產業機械製造業（5250人）、電氣及電子情報關聯產業（4700人）、建設（4萬人）、造船及船舶用工業（1.3萬人）、汽車維修（7000人）、航空（2200人）、住宿（2.2萬人）、農業（3.65萬人）、漁業（9000人）、飲食料品製造業（3.4萬人）、外食業（5.3萬人）。

政府指出，屆時會先依據「特定技能1號」居留總人數狀況，來衡量準備「特定技能2號」居留資格測驗。此外，在《出入境管理法》上路2年後，當局將依據經濟變化來修正制度。

根據當前方案，在「特定技能1號」當中，照護、住宿、外食業3大領域將在明年4月先行舉辦技能測驗，其餘11種則在年度中期才會開始測驗。