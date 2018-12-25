刷臉就能在ATM提款　女生化妝也可以用

▲ 刷臉就能從ATM提款。（圖／玉山銀行提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

ATM技術又再更上一層樓，不只手機可以臉部辨識，銀行也接連推出刷臉ATM，讓民眾靠刷臉就能提款。目前包括玉山銀行、台新銀行等都有此服務，就連女生化妝都可以使用。

玉山銀行的刷臉ATM，目前在玉山銀行營業部、城中分行、玉山科技大樓、玉山希望大樓及家樂福總公司5個據點開放，如同證件拍照機的「留臉」功能，可因應胖瘦、髮型變化而調整「更新刷臉ID」，0.3秒即可完成辨識掃臉。設定完成後，顧客什麼都不用帶，看一眼鏡頭、輸入密碼即可提領現金。

玉山銀行說明，首次開通時顧客除了攜帶金融卡，藉由臨櫃驗證才能申辦的動態簡訊強化身分驗證機制，顧客須於60秒內正確填寫綁定手機簡訊中的6位數動態密碼才能繼續留臉，並且於完成留臉與更新刷臉ID後皆會收到通知簡訊，杜絕他人冒用風險。

經過玉山銀行行員實測，使用者無須眨眼或微笑，就能分辨出真人與非活體的差異，不須擔心他人盜用自身照片或影片來留臉或提款。但民眾使用時須留意眼鏡反光、是否遮住眉毛等，且根據上千筆行員測試結果，女生化妝與否對於辨識結果差異並不大。

台新銀行也在12月中旬領先在內湖數位分行推出ATM刷臉提款，初期適用對象為持有台新銀行金融卡的民眾，首次使用ATM刷臉提款，要先插入金融卡進行身分驗證、輸入身分證字號、刷臉建檔、設定刷臉提款密碼，完成設定後，再次使用ATM「就可靠臉領錢」，不須再插入金融卡，只需看鏡頭，輸入密碼，即可提領現金。

但台新銀行數位金融處副總經理包國儀提醒，ATM刷臉提款有單次提款金額上限為新台幣1萬元，每日提款最高限額新台幣3萬元的限制，民眾要特別留意。

▲刷臉ATM提款有金額上限。（圖／台新銀行提供）