工研院剖析區塊鏈三大趨勢　透明、快速、信任

▲工研院指出，透明、快速、信任是為區塊鏈三大趨勢。（圖／工研院提供）

記者邱倢芯／綜合報導

工研院日前舉辦「智慧供應鏈國際趨勢論壇」，由服科中心主任鄭仁傑主持，邀請美國IBM總公司區塊鏈食品信任專案主持人Gary B. Rodrigue、台大資訊工程系廖世偉副教授共同分享最新區塊鏈應用於智慧供應鏈的最新趨勢與發展。

工研院認為，區塊鏈技術可說是互聯網時代以來，最顛覆人類生活的創新技術，除可記錄過程及交易，也解決令人擔憂的安全信任問題，且不需要第三方介入讓使用者達成共識。因此看準區塊鏈結合零售通路的商機，工研院積極發展「軟+硬+智慧服務」之解決方案與智慧供應鏈服務系統，希望鏈結國際技術夥伴，帶動台灣區塊鏈技術多元化創新應用，並協助台灣商品出口與全球供應鏈運籌服務智慧化發展。

而區塊鏈首要能改善的，就是供應鏈的溯源時間；根據調研機構Gartner資料顯示，全球供應鏈管理中軟體服務(SaaS)市場目前已超過130億元，預計2021年將達190億元。工研院服科中心主任鄭仁傑表示，在全球供應鏈創新發展中，運用區塊鏈技術將產品從生產、運送與流通過程數位化，協助消費者直接追蹤出貨源頭，可大幅縮短產品溯源查詢時間。

工研院服科中心主任鄭仁傑進一步表示，面對全球供應鏈市場快速成長與重組下，供應鏈管理需要從研發製造、倉儲物流、通關代銷至百貨零售通路等，建構為一條龍智慧化管理生態系，如何降低並杜絕資訊竄改、協助優化採購流程、降低供應鏈管理成本、了解終端消費者的需求以及運用產銷整合數據加速產品與服務創新，已成為全球供應鏈創新發展的關鍵環節項目。

鄭仁傑指出，台灣廠商規模小，多屬中小企業規模，不易建置符合國外品牌通路商品溯源系統與機制，在同樣面對仿冒業者價格競爭，其商譽與誠信常受到國際買家質疑，因此造成利潤侵蝕或退貨損失，因此，台灣供應鏈應更積極應用智慧科技發展產品溯源服務，提升供應鏈的管理效能、提高可追溯(Traceability)與可視性(Visibility)、提供消費者品牌仿偽識別能力，成為促進產品在全球大型通路之行銷服務與產品競爭力要素之一。