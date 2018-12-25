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開發金年末提前招募儲備幹部　三階段培訓

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▲▼開發金校園徵才（圖／開發金提供）

▲開發金校園徵才（圖／開發金提供）

記者吳靜君／台北報導

開發金為招募30位儲備幹部(MA)，聯合旗下子公司提前於今年12月展開徵選。為了吸引優秀人才，開發金控已於台大、政大、成大及清大舉辦校園徵才說明會。

開發金表示，即日起至明年(108年)2月18日歡迎有志投身金融業的年輕朋友報名，由於開發金控業務內容涵蓋壽險、商銀、證券及創投、私募股權，極需各方人才，凡主動積極、具邏輯思考與問題解決能力及良好溝通能力，都是開發金控的求才對象。開發金控創新科技金融處資深副總經理周郭傑對學生表示，未來三年對台灣銀行業影響最大的將是純網銀和Open Banking。而金融創新是商業活動的根本，因為所有經濟活動都必須依賴一個活潑的數位金融體系。

周郭傑強調，創新的機會無所不在，但創新要有基因，更要有「嘗試失敗的勇氣」。年輕人需要的正是公司和環境願意給提供嘗試失敗和創新的機會，而開發金控是一個豐富的生態系，可以使年輕人發揮創意。創新更需要文化，開發金的創新文化來自於創投，從1930年開始，中華開發工業銀行的創投勇於挑戰困難不怕失敗的精神，使開發金控有更多的能力和經驗得以面對未來創新的不確定性。再加上開發金控是一個團隊，多元的業務可以使有志於金融業的年輕朋友有更多的選擇。

開發金的菁英發展計畫(MA Program)，分為三大階段：第一階段是認知及基礎訓練，也就是集團各事業體專業培訓；第二階段是輪調、專案訓練，即依人才所屬領域規劃輪調培訓；第三階段是完訓分發，將持續追蹤MA表現，評估未來外派之潛力。在開發金控及子公司完備的菁英發展計畫培育下，將使金融業的新鮮人邁向專業的金融尖兵。

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關鍵字：開發金,人才,菁英,校園徵才

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