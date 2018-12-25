機車族是停車格收費後的最大受益者

▲台北市政四階段實施機車格全面收費。（圖／記者陳明仁攝）



●作者子迂，冷血無情，文字中充滿偏見歧視的打字工作者，經營《子迂的蠹酸齋》部落格與臉書粉絲專頁。

「道路」是個偉大的發明。台灣社會的道路，免除掉稅金的付出之外，其實根本上是無償使用的，因為政府鋪路的目的，一方面就是希望暢通彼此的交流，交流越昌盛就能促進更多的階級流動。

但道路的使用是需要成本的，許多貨櫃車和大貨車，看起來和我們一樣使用道路，不過他們對道路造成的損耗遠比我們想像得大，這也是為什麼我們會對它們收取較高的費用。

在我們剛剛討論的成本當中，我們只對於「道路」本身思考，卻忽略了在現代化都市當中，最昂貴者當是空間無疑。對一個現代化的大都市來說，由於空間終究是有限的，因此如何妥善運用空間就是個大難題，如何在不過度影響資訊交流和人員交通的情況下妥善運用空間？

停車格上的萬年老車

當都市中的用路人多，造成交通問題的可能性就提高；當用路人多，道路就變得壅擠。如果機車不用停車費，那佔用空間的成本就只剩下維護機車的成本了，如此低廉的成本只會促使大量的人使用機車。許多空間將被浪費，像是停在免費機車格上的報廢車，甚至是亂停車的低道德人士，我們也不可能有那樣的人力顧及城市的每個角落。

回到剛剛的問題，如何在不過度影響資訊交流和人員交通的情況下妥善運用空間？自然就是大眾運輸工具，只要我們確保人人都有搭乘大眾運輸工具的自由，那就能在確保階級流動的前提下，保有都市空間的最妥善利用。

筆者看到大多數反對的人，都是騎機車的人。但我卻說這政策推廣下去，受惠的絕對是機車族，因為你們若這麼愛騎機車，以後的環境會更少危險，也會騎得更舒服。

另外，台北市捷運沿線的房價有機會飆升了。

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