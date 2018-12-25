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16款小B貓頭鷹LINE貼圖　1月17日前限時免費快去下載！

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▲▼ 中信銀小B貓頭鷹貼圖。（圖／中信銀行提供）

▲中信銀小B貓頭鷹貼圖。（圖／中信銀行提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

中國信託LINE個人化服務用戶數突破100萬，中信銀行即日起全新推出以中信小B貓頭鷹為主角的LINE貼圖，首日創下百萬下載次數、3天累計逾150萬次，開放免費下載至明（2019）年1月17日止，呼籲民眾快去下載！

首日創下百萬下載次數、3天累計逾150萬次。中信小B貼圖開放免費下載至明（2019）年1月17日止，新綁定中國信託LINE個人化服務之客戶，還可參加抽獎活動，有機會獲得LINE Points 1,000點、LINE叢林粉紅豬熊大玩偶、LINE兔兔或雷納德造型零錢包等好禮。

中信銀行於2015年9月推出LINE個人化服務，透過LINE官方帳號提供優惠資訊、個人化通知及查詢等逾50項服務項目，包括即時存款入帳、扣款、信用卡刷卡與繳款，以及紅利點數到期提醒等通知。根據中信銀行內部資料統計，中國信託LINE官方帳號今（2018）年客戶滿意度突破90%，最受客戶歡迎的三大服務分別為信用卡刷卡通知、即時存款入帳通知與信用卡帳務查詢。

此外，目前客戶透過文字與智能客服小C對談詢問相關服務內容，系統辨識率已高達95%，且每月平均使用量已突破20萬次，提供最即時及便利的客戶服務。本（12）月初優化語意辨識功能，藉由與客戶對談互動，釐清客戶意圖並細緻處理其需求，未來將進一步推出與客戶主動對談的智能客服。

中信為歡慶個人化服務用戶數突破百萬，推出中信小B貼圖共16款，首日創下百萬下載次數、3天累計逾150萬次，開放免費下載至明（2019）年1月17日止。

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關鍵字：LINE,中信,LINE貼圖

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