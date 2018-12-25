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肇事責任不能靠仇富一筆勾銷

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真暴民的時事筆記 ／奧地利經濟學派小書僮、最基進的保守主義者。

為了避免認知落差，先大致梳理事件中的客觀事實。

1／貨車撞到了路邊停放的四台超跑。

2／開貨車的人為生計疲勞駕駛衝到路邊肇事，經濟條件不好。

3／超跑車主停在白線沒有違規，經濟條件好。

事件發生後，許多討論開始進入階級戰爭，尤其在「立法限制賠償上限」的主張提出之後，一種「有錢活該」的氛圍喧囂塵上。

但是從社會整體的財富來看，該設想的是什麼樣的制度安排，責任劃分，能讓社會的運作最有效率。而「立法限制賠償上限」的主張，就顯得太直覺而草率了。

首先我們還原一下，這個限制的用意是什麼？是「避免窮人賠不起」。但它真的能起到這個作用嗎？

其實真正的窮人，本來就是judgement proof，你判了他也賠不起。3000萬賠不起，1000萬還是賠不起，不是設定賠償上限就能化解這個局面，得有其他支持力道。

真正有差別的，是那些3000萬賠不起，1000萬就賠得起的，不那麼窮的人。所以首先，這個限制的初衷和結果，就出現了落差。

其次，這個限制的本質，是給被撞的超跑進行價格管制，當然就有人要為此付出代價。為了避免被撞造成資產貶值、蒙受損失，車主會想方設法：加裝防護、嚴選路段。

但問題是，現實世界變數太多，防不勝防。跳樓都會壓死肉粽伯，掉花盆砸個超跑也是很合理的。為了防範被撞採取的各種手段，本身也是社會資源的浪費，必須適可而止。

為了將現實生活中不可控的風險，給量化、分攤，我們當然就會想到保險。網友Jack Dai建議的「超跑強制保全險」，就是這個思路。他談了科斯定理，但我補充一下漢德公式：

避免意外的成本＜產生意外的概率X意外造成的損失，則應該負責避免意外。

這個判斷方式的核心，在於越容易避免意外的人，就應該負責避免意外。

超跑車主要保全險？

如果超跑車主投保全險，能避免被撞造成的資產貶值（不論是因為肇事者judgement proof，或者是法律規定了賠償上限），那麼要求他保全險，就可能是合理的制度安排。

而另一頭，我們也得確保撞到超跑還是要賠的，肇事責任不能靠仇富來一筆勾銷。這才能要求用路人負起注意責任，遵守規則小心駕駛，從而減少用路人之間為了彼此防範，而造成的社會資源浪費。

畢竟一個魯莽的駕駛，他真正傷害的不只是被他撞到的財物性命，還有其他用路人過度防衛的膽顫心驚。

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