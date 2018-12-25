揪感心！他中1.13億大樂透頭獎　送一台車給身障彩券銷售員

▲今年前8月份大樂透頭獎中獎人全是男性。（圖／記者許力方攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

今年10月23日大樂透頭獎開在南投，1.13億頭獎由一人獨得。台彩總經理蔡國基表示，中獎人是當地人，幾乎大樂透每期都會買，這次也買100元沒想到就中頭獎，中獎人還幫該名幫忙投注的銷售員買了一台260萬的車作為報答，創下有史以來頭獎中獎人送給銷售人員的最高紀錄。

今年10月23日第89期大樂透開獎，之前已連槓5期，總算在第6期開出，頭獎1.13億元，就開在南投草屯鎮信義街的「順億電腦彩券行」，由一人獨得。中獎號碼為「06、09、13、20、42、43」特別號「21」。

台彩總經理蔡國基透露，該幸運兒是一名年約50到59歲的男性，南投縣當地人，與太太育有2個小孩特徵是頭大、方形臉、耳垂大、鼻子大、鼻頭有肉。

中獎人平常是受薪階級，跟太太都有買彩券的習慣。先生喜歡買電腦型彩券，像是大樂透、金彩539；太太則喜歡買刮刮樂，每次只有有新刮刮樂上市，她都一定會去買。

這次中頭獎的是先生買的大樂透，先生向台彩透露，他幾乎每一期都會買，最常在公司附近的投注站買，每一次約買100元到500元，他習慣用電腦選號，這次中獎也是採電腦選號，只買100元電腦選號2注，第一注就中頭獎。

在開獎當天，先生經過投注站看到投注站外貼開出頭獎的海報，他趕緊回家找出大樂透彩券，拿到投注站自己對獎，赫然發現自己中頭獎，當下不敢在投注站張揚，立刻衝回家告訴太太，太太也欣喜若狂。

頭獎1.13億元，扣除20%稅後為9105萬元，蔡國基透露，夫妻倆中獎後，第一件事就是到廟裡拜拜，感謝神明保佑；第二就想到要好好報答那個幫他輸入彩券的銷售人員，該銷售人員是身心障礙人士，夫妻倆看到他們行動不方便，決定用260萬元買一台車送銷售人員，幫他們解決行動上的不方便，另也包了6.6萬大紅包給「順億電腦彩券行」。

剩下的錢依序拿來還房貸、買儲蓄型保單，並留存作為孩子教養金。此外，夫妻倆也勤做公益，撥出380萬元捐款，其中280萬元捐給南投縣草屯消防隊購買救護車，另100萬捐給財團法人台灣胰臟基金會。夫妻倆也對所有夢想著也能中頭獎的民眾說：「一定要常買，有買有機會！」

蔡國基也透露，今年截至8月8日大樂透頭獎中獎人全部都是男性，顯示今年男性非常旺，快請家中爺爺、爸爸、哥哥、弟弟快去買彩券試手氣。