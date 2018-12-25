外資放假、內資縮手提前過年　三大法人賣超台股71.86億



▲股市大跌示意圖。（示意圖／達志影像）

記者劉姵呈／台北報導

今（25）日聖誕節台股隨著美股、日股大跌，終場也重挫112.61點，收在9527.09點，成交值新台幣730億元。統計今日三大法人同步賣超，合計賣超新台幣71.86億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超49.7億元，投信賣超4.71億元，自營商賣超（合計）17.44億元，其中自營商（自行買賣）賣超11.39億元，自營商（避險）賣超6.05億元。

在遭受3個月的蹂躪後，美國股市連日氣勢衰落，延續了金融危機以來最慘烈的走勢，聖誕節夕的平安夜當日來到熊市邊緣，外媒報導，史上時間最長牛市行情瀕臨終結，標普500指數差點就寫下9年來首次下跌20%，截至昨日收盤拉回幅度19.8%，距熊市門檻僅差7個點。

台股近期受外資放假休兵影響量能低迷，美股周一暴跌逾650點，進一步累台股今日跳空開低走低，早盤以9,559.7點開出，下跌80點，在蘋概三王大立光、台積電、鴻海領跌下，電金傳遭空襲無一倖免下，指數一度下探至9,479.06點，後所幸內資買盤進駐，指數才重新站回9,500點之上。

投顧表示，美股近期跌深，台股受累雖然今日跌破9600點關卡，但賣壓不重，相對較其他亞股來的強一些，表現沒那麼弱，預估台股在9400點附近有支撐。

因外資放假關係，預期封關前市場沒有大利空訊息，仍將呈現狹盤整格局，不易大漲。未來走勢也可觀察放假後美股是否能跌深反彈；而由於中美貿易戰未除，內資似乎也有縮手過年的跡象，未來美、日、陸股市表現將成為影響台股是否破底的因素之一。展望台股後市，擁有基本面及未來展望佳的族群未來有機會加入輪動，可留意5G、電動車等族群。

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