繼機師酒駕又出包！日航空姐機上值勤爽開喝　滿身酒氣嚇瘋學妹

▲據悉，這名空服人員擁有20年經歷，卻還知法犯法。（圖／翻攝自JAL官網）

記者王佩翊／編譯

日本航空（JAL）先前爆出有機師在執勤前喝得爛醉，還以不正當手段躲過行前酒測，企圖酒駕闖關，最後因全身酒氣遭人檢舉，並在英國被判監禁10個月。日航機組人員酒醉值勤事件頻傳，20日更爆出，有女空服員在飛機上直接開喝，被其他同事發現並向公司檢舉，但該員至今仍否認值勤中酗酒。

根據《時事通信社》報導，這名日航空服員17日在一班從日本成田出發、飛往夏威夷檀香山的班機上值勤，當時機上共載有135名乘客。然而在飛行過程中，卻有其他機組人員在這名空服員身上聞到酒臭味，因此向上呈報。據了解，當天在同一航班執勤的4位空服人員表示，該名空服員「跟平常的樣子不太一樣」。

▲ 日本航空（JAL）42歲副機師實川克敏酒駕被逮，英國法院11月判處他10月有期徒刑。圖為日航代表在法院外接受訪問。（圖／CFP）

機組人員隨後在機內廚房的垃圾桶內發現一罐170毫升的香檳空瓶，而該空服員也在酒測中被驗出酒精濃度超標，當場被禁止繼續值勤。日航表示，該名空服人員在2017年11月也有曾被同事爆料，在執勤中飲酒，罔顧飛行安全。

日航10月才被爆出42歲的副機師實川克敏原訂要從英國倫敦飛往日本東京，但卻在起飛前狂罐一瓶紅酒與玫瑰紅酒、3瓶330毫升的瓶裝啤酒以及2罐440毫升的罐裝啤酒，酒測值超標近10倍，滿身酒氣、醉醺醺站不穩，當場被逮捕。倫敦西部刑事法院11月更表示，實川克敏飲酒的行為違反英國運輸相關法律，危及其他機上乘客與機組員生命安全，判處被告監禁10個月。

根據日本法令，正副機長在值勤前8個小時禁止飲酒，但是對於酒測則沒有一定的標準值。而日本航空內部的則是從值勤前12小時開始禁酒，或是在酒測中不得超過每公升0.1毫克的標準，違反任何一項都不可以執行勤務。日本航空從2017年起將國內機場的酒測器全部換成高性能的新型款式，有心人士想要從中造假非常困難。但是在國外的分部則仍是使用舊版酒測器。為此，日航也決定在11月中全面更換海外據點的酒測器，並修正公司內部規定，嚴格要求機師從值勤前24小時便開始禁酒。