杏國胰臟癌新藥三期臨床收案加速　南韓完成首位受試者收案

▲杏國新藥董事長李志文。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

杏國新藥（4192）SB05PC全球胰臟癌三期人體臨床試驗收案加速，繼台灣之後，南韓也完成首位病患臨床收案，各國臨床收案進度可望加快，杏國樂觀期待在2019年底完成收案。

南韓為FOLFIRINOX主流用藥指標性國家，SB05PC今年9月才通過南韓食品藥物安全部（MFDS）核准執行三期人體臨床試驗，很快就有首位受試者入住，顯見南韓對胰臟癌治療需求急迫，日前杏國主辦的國際胰臟癌論壇交流中，南韓國立癌症中心胰臟癌專家救相當欣喜能見到胰臟癌治療的解決方案，透露南韓對此的迫切期待。

FOLFIRINOX已是全球治療胰臟癌一線用藥主流，期待SB05PC將是FOLFIRINOX主要的二線用藥，目前已陸續通過美、歐、亞等7個國家核准三期臨床試驗，在台灣、南韓均完成首位受試者收案之後，各國臨床收案進度可望加快，杏國樂觀期待在2019年底完成收案。

胰臟癌的治療目前仍是未被滿足的醫療需求（unmet medical need），全球對胰臟癌新藥需求若渴，胰臟癌市場預期龐大，根據Market Research Engine報告指出，2021年全球胰臟癌市場將成長至130億美元。

▲杏國胰臟癌新藥三期臨床收案加速。（圖／記者姚惠茹攝）

FOLFIRINOX是目前所有治療胰臟癌一線用藥中整體存活期最長的化療套組，已為全球治療胰臟癌一線用藥主流，期待SB05PC將是FOLFIRINOX主要的二線用藥，根據二期臨床試驗的結果，使用SB05PC合併Gemcitabine治療後可延長整體存活期約達13.7個月，且副作用發生率極低，可維持病患良好生活品質，受到世界多國醫師肯定。

根據世界衛生組織（WHO）統計顯示，2018年南韓胰臟癌死亡人數約6,611人，胰臟癌死亡人數占全部癌症死亡人數的7.9％，胰臟癌為癌症死因的第四大，高死亡率受南韓政府重視，對胰臟癌治療投入也相對積極。

近年南韓醫療機構治療胰臟癌一線用藥採用FOLFIRINOX比率逐年攀升，為亞洲FOLFIRINOX主流用藥指標性國家，杏國在南韓進行三期臨床試驗，可加速執行臨床試驗的速度與準確性，以及未來SB05PC在南韓市場之推動。

SB05PC已分別取得歐洲藥品管理局（EMA）及美國FDA的胰臟癌孤兒藥認證資格(ODD)，並在今年初申請突破性治療（Breakthrough Designation）認定，目前正在全球7國執行胰臟癌三期臨床試驗，涵蓋美、歐、亞主要使用FOLFIRINOX國家，透過密集與這些指標性國家的醫師進行交流，大幅提高醫師使用SB05PC機率，加快臨床試驗病人收案進度，並有利SB05PC上市後的市場布局。