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對庫克許願　蘋果明年做這10件事有望挽救股價

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▲▼ iPhone8買一送一救銷量！　蘋果落此下場因為庫克「愛遲到」？（圖／達志影像／美聯社）

▲Ives希望蘋果執行長庫克明年能完成一次有意義的收購。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

雖然近幾個月來，蘋果股價都如同「自由落體」般不斷下墜，但仍有券商認為，蘋果明年還可以做很多事來導正股價。

巴隆周刊（Barron's）報導，Wedbush Securities分析師Daniel Ives基於iPhone生態系統和服務業物之價值，重申蘋果股價評級為「優於大盤」，並將蘋果目標價訂為275美元。他表示：「我們鼓勵投資人再接下來幾年裡重視iPhone經銷商及黃金珠寶服務業，而非聽一堆熊市說法，增加心理壓力，這是近期股市的主宰力道。」

蘋果周一（24）股價下跌2.59%至146.83美元，由於新機需求疲軟，蘋果股價自10月底來已下跌約30%。

以下為Ives集團為蘋果投資人列出的2019年願望清單：

1. 2019財年iPhone單位出貨量超過2億支（根據FactSet的數據，目前對2019財年iPhone單位出貨量的預估約為2.12億支）

2. 中國大陸消費者2019年換機升級量達到3000萬支

3. 一勞永逸地解決與高通的專利問題

4. 服務業務在2019財年增長至450億美元

5. 服務業更加透明並有更多衡量指標

6. 蘋果執行長庫克能完成一次有意義的收購（Ives推測，蘋果可能會收購一家大型內容公司或電影製片廠）

7.宣布加速執行庫藏股計畫

8. 將某些搭載OLED螢幕的機款價格降至600美元，目前該機款起價為750美元

9. 美中貿易戰在2019年初解決，且不影響到代工廠富士康

10. 宣布與特斯拉建立截策略合作關係

ET快訊
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關鍵字：蘋果,iPhone,銷量,股價,美股,庫克

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