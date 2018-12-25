聖誕行情落空！台指期重挫141點摔破9500點　投資人布局可短打

▲聖誕行情一場空，美股3大指數呈現重挫走勢，台股、台指期同步重挫逾百點。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

投資人引頸期盼的耶誕行情落空，美股創下最慘聖誕夜，台期現貨今（25）日跳空開低，，台股重挫逾百點，所幸終場跌幅逐漸收斂，驚險守住9500點大關，台指期也大跌141點，尾盤摔破9500點。

美股創下史上最慘聖誕夜，其中道瓊重挫逾600點、標準普爾500指數陷入熊市，，重創投資人信心，歐、亞股難逃一劫，台股今天跳空開低，盤中最低一度跌破9500點大關，終場下跌112.61點，收在9527.09點，成交值730.15億元，險守9500點大關。

台指期今日開低下挫，開盤不到1分鐘隨即重挫逾百點，連續失守9600、9500點支撐，盤中最低一度回測9410點，終場跌幅收斂下挫141點，收在9477點，成交量9萬9779口。至於今日股票期貨交投熱絡標的股則有大同（CX）、中美晶（NO）、台積電（CD）、隆達（MC）、環球晶（OW）、長榮航（HS）、微星（GI）、國巨（LX）、創意（JB）及遠東新（CR）

法人表示，美股瀕臨熊市，拖累亞股跌深，不過台股相較於國際股市跌幅僅1%，且未跌破前低9400點支撐，由於外資放假，儘管量能明顯萎縮，但權值股賣壓相對較輕，而中小型股表現活蹦亂跳，櫃買指數也撐在季線之上。

再從期貨來看，逆價差擴大，期貨表現較為弱勢，可見國際盤並沒有轉強跡象，一旦失守9400點支撐，恐引發停利、停損賣壓會出來，短線來看偏向盤整態勢，建議投資人持減碼操作，布局宜以短打為主。