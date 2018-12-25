熊出沒，怕了嗎？想買恐慌指數權證　謹記3要點



▲國際股市動盪，美股熊出沒，造成市場恐慌，代表恐慌指數的富邦VIX ETF大漲。（示意圖／達志影像）

記者劉姵呈／台北報導

近期美股震盪劇烈，代表恐慌指數的富邦VIX ETF（00677U）由10月初的5.03元，漲至今（25）日最高超過9.5元，短短2個月漲幅將近兩倍。而在此期間，由於恐慌情緒起落迅速，這檔ETF隨之上沖下洗，而在上周六（22日），連動此檔ETF的權證以淨賣超逾800萬罕見地來到當日市場第二賣超標的，表示愈來愈多有投資人因為行情想掌握市場情緒變化而開始大量使用這項工具，但法人提醒投資人要進場此權證之前謹記3個要點。

美國股市氣勢衰落，聖誕節前夜來到熊市邊緣，指標性S&P 500指數差一點就寫下9年來首次下跌20%，截至周一收盤拉回幅度19.8%，距熊市門檻僅差7個點。台股今日也受拖累，終場下殺112.61點，以9527.09點作收。

統一證券金融商品部表示，想買連結恐慌指數權證，首先必須清楚恐慌指數的特性，再者要知道此類權證隱波與連結個股權證的隱波很不同，第三，此類型權證無漲跌幅限制，不可以用市價買賣。

統一證券金融商品部表示，VIX全名為Volatility Index，廣泛用於反映投資者對後市的恐慌程度，又稱「恐慌指數」。當指數愈高，意味投資人對股市狀況感到不安；當指數愈低，表示市場上的股票指數變動將趨緩。

而VIX的特色就是「有事急漲，沒事緩跌」，10月以來美股震盪，VIX指數從15.94飆漲到接近40，與之連結的富邦VIX ETF的漲幅也有接近一倍，期間國際政經行情一旦稍穩，VIX又會快速滑落。而目前政經情勢粉擾狀況下，它的波動的掌握度非常不容易，投資人警覺心應該更高。

另外，VIX ETF權證的隱含波動率動輒150%起跳，與個股權證非常不同；換句話說，權證對於ETF的價格反映，投資人應於進場前，先用該券商所提供的隱波，用權證試算器計算一下權證的反應狀況，看當行情有利時，是否有符合自己預期的效果。

而以國外ETF為標的的權證，其價格無漲跌幅限制，因此下單時要格外注意切勿使用市價單，就是用「漲停板」追價。

統一證券金融商品部提醒，恐慌難以捉摸與衡量，不懂工具與它的特性，就不要碰，還有更重要的是「只選自己看得懂的股票投資」，請把買賣權證用在自己熟悉的股票上。

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