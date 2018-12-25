美股拖累台股　旺宏、南亞科逆勢走揚

▲旺宏董事長吳敏求。（圖／記者莊喬迪攝）

記者周康玉／台北報導

美國道瓊工業指數暴跌653點，遭到美股拖累，台股今日下跌112點；然而記憶體個股因跌深，今（25）日也逆勢抗跌。旺宏漲2.21%、收19.3元；南亞科漲1.79%、來到57元。

逆勢抗跌的個股還包括宏捷科、全新等5G射頻元件概念，以及IC設計廠智原（3035）、封測廠京元電等。

研調機構集邦預估，第4季DRAM價格跌幅超乎預期，下跌近8%，預期明年第1季DRAM合約價格跌幅擴大，預估將達10%以上。儘管研調機構看淡記憶體產業，然而因記憶體個股近來跌深，也出現逆勢抗跌的態勢。

儘管研調機構看淡記憶體產業，旺宏仍釋出好消息，日前決議與IBM簽訂合約，共同開發相變化記憶體，旺宏表示，此合作是為了長期技術競爭力。

南亞科則是近期執行第二階段庫藏股，從11月29日至明年1月11日，預計買回10萬張自家股票，買回價格為每股38元至79元，目前累計已買回24377張。

因市場不看好記憶體，加上美國記憶體廠美光亦保守看待後市，近來記憶體類股慘遭外資倒貨，南亞科累計20日以來交易日遭外資賣超57248張，旺宏則是更慘，遭外資買超10萬5548張；今日在台股一片慘綠之下，反而雙雙走樣，市場解讀為跌深後反彈，短期仍不敢太過樂觀。

