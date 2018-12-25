浪費民眾的納稅錢　阿波羅8號太空人：派人登火星很「蠢」

▲安德斯1968年在「阿波羅8號」上拍的照片。（圖／NASA）



國際中心／綜合報導

美國太空總署（NASA）目前正在籌畫新的人類登月任務，被外界認為是想透過此計畫累積經驗、技術，為未來人類登陸火星「鋪路」。對此，在50年前就曾執行過月球任務的太空人安德斯（Bill Anders）表示，派人登陸火星很「愚蠢」。

據BBC報導，阿波羅8號（Apollo 8）在1968年就曾首次搭載人類抵達月球軌道，3名太空人還向地球進行現場直播，其中安德斯拍下的著名照片「地球升起」，更成為了歷史上的經典照片。

▼阿波羅8號上拍攝到的著名照片《地球上升》（Earthrise）。（圖／NASA）

對於NASA正在籌畫的新任務，安德斯表示，他自己是非載人項目的「強烈支持者」，「主要是因為它們非常便宜」，納稅人的錢也不應該這樣亂花。「現在最重要的是什麼？有什麼要緊的事促使我們去火星嗎」，他覺得大眾對此真的沒什麼興趣。

但也有人與安德斯抱持相反意見，曾任阿波羅8號計畫指揮的波門（Frank Borman）就指出，「我覺得我們一定要探索太陽系」；不過，對於馬斯克與亞馬遜的老闆貝佐斯（Jeff Bezos）的火星探測計畫，波門卻回應，「他們兩人說要在火星上殖民，這根本是無稽之談，只是在炒作火星議題罷了。」對於NASA的新動作，外界則廣泛認為，人類登陸火星的政治意義遠大於科研意義。