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伊凡卡、貝克漢坐的高端家具它做的 商億併購泰、美企業因應貿易戰

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▲高端家具台商、商億董事長謝智通表示，今年澳洲市場業績成長二成，明年將持續開拓歐洲市場的高端客戶。（圖／記者林淑慧攝）

▲高端家具台商、商億董事長謝智通表示，今年澳洲市場業績成長二成，明年將持續開拓歐洲市場的高端客戶。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

美國第一千金伊凡卡、足球明星貝克漢的家具，都出自台商商億之手，董事長謝智通今（25）日表示，將併購泰國家具製造商、美國高端家具設計公司，以因應美中貿易戰加徵關稅、增加成本的挑戰，同時可望創造出更多高端、客製化的接單商機。

商億董事會通過，併購泰國室內家具製造商Tetrad International Co.,Ltd.100%股權，以及擁有高端家具研發設計功能之美國公司Bobo Intriguing Objects,LLC的75%股權，最快在明年第一季可完成併購。

▲商億董事會通過併購泰國公司及美國設計公司，董事長謝智通表示，預計最快在明年第一季可完成併購。（圖／商億提供）

▲商億董事會通過併購泰國公司及美國設計公司，董事長謝智通表示，預計最快在明年第一季可完成併購。（圖／商億提供）

謝智通表示，併購泰國公司能讓商億多一個生產基地，目前正在進行新廠擴建，預估明年三月起產能可加倍，屆時出貨量能可達100個貨櫃，約占大陸杭州產能的四分之一。

為因應美中貿易戰的不確定因素，謝智通說，泰國公司旁仍有空地，正在考慮是否再擴建新廠，若計畫定案並成行，預估泰國廠產能可取代大陸產能的一半，可藉以避開美中貿易戰加徵關稅10%或25%的問題。

針對美中貿易戰的影響，由於美國對大陸出口家具加徵10％關稅，商億在與客戶積極溝通後，透過調降售價5%爭取美國客戶訂單，將影響性降至最低，且由於美金兌人民幣匯率升值影響，目前評估對公司整體獲利衝擊有限。

依據財報，商億今年前三季度因上半年度受到原物料價格上漲及美金兌人民幣匯率貶值影響，毛利率降至40.13％，不過因第3季開始匯率逐漸穩定，加上部分原物料價格下降，第3季單季毛利率回升到42.45％，單季稅後淨利2.90億元，為5季以來最高，年成長10.62％，每股盈餘2.72元。

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關鍵字：美中貿易戰,伊凡卡,貝克漢,商億,家具

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