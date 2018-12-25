提案被勞動部打臉　國發會說失望遺憾

▲國發會提案高階白領鬆綁責任制，遭到勞動部開會否決打臉，國發會說失望及遺憾。（圖／Pixabay）

記者馮建棨／台北報導

國發會提出鬆綁高階白領的勞基法，希望改為「責任制」，不過勞動部召開「勞動基準諮詢會之會議」會議中否決國發會提議，國發會今天（25日）表示，深表遺憾與失望。

勞動部昨天（24日）召開召開「勞動基準諮詢會會議」，國發會申請提案「一定薪資條件的監督管理人員」、「責任制專業人員的工作性質者」及「新創公司核心人員」納入責任制，勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨表示，開會的大多數委員認為，對於責任制專業人員、新創核心人員的定義、範圍不明，委員持保留態度居多，若通過後將不符合勞基法第84條之1的立法意旨，因此未同意適用責任制。

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勞動部還說，具有一定薪資能力者雖然較有能力與雇主就勞動條件去談判，但台灣中小型企業較多，高階主管薪資恐沒那麼高，加上各行各業薪資行情不同，國發會僅提出一定薪資條件的監督管理人員，企業規模達30人以上，且屬該個別公司從業人員薪資中位數2倍以上或薪資水準前15%以上，並未提出具體數字，因此也沒有共識。

國發會說，過去因為勞基法第84條之1給予彈性之「工作者」在實務認定過於嚴格，因此外國商會與本國工商團體多年來多次向政府反應，希望能針對高薪高階主管人員、責任制專業人員及新創業者的工時等規定給予彈性，以吸引外國人才或留下本國人才。本案未獲通過，實不利我國與各國競逐人才與吸引投資。

面對提案被勞動部否決，國發會說，針對勞動部召開勞動基準諮詢會的會議討論結果，國發會深表遺憾與失望。

▼國發會提案高階白領鬆綁責任制，遭到勞動部開會否決打臉，國發會說失望及遺憾。（圖／資料照）