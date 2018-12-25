孕媽戳氣球公布胎兒性別　金髮萌妹見「藍色紙條」淚奔：我不要

▲美國女孩佩頓超想要妹妹，沒想到氣球一破，藍色紙屑飄出讓她整個崩潰爆淚。



實習記者陳妙津／綜合報導

美國密西根州一名懷孕媽媽，使用戳氣球的特殊方式，向家中三名小孩公布腹中Baby性別，當她詢問孩子們希望是弟弟還是妹妹時，大女兒佩頓（Peyton）不斷鄭重強調「要妹妹」。沒想到氣球一破，藍色紙屑四散灑出，讓佩頓整個淚奔出門，還不斷尖叫，讓媽媽笑到不要不要的。整個過程也被記錄PO網，也讓網友們全笑噴。

據《每日郵報》報導，這家人住在貝爾維爾（Belleville），由於媽媽再度喜懷孕，因此像許多國外父母會辦活動猜性別一樣，她也準備以「猜氣球」的方式向三個孩子公佈答案。一開始時她先問次子班特利（Bentley）希望什麼性別，結果班特利回答要弟弟。但姊姊佩頓（Peyton）並不贊同，反而超興奮地邊跳來跳去邊說，「我要女生！」，並開心宣布紙屑會是代表女孩子的「粉色紙屑」。

▲藍色紙屑翩翩落下，讓佩頓失望爆哭。（圖／翻攝自Jukin Media）



媽媽見狀則問「如果是弟弟怎麼辦」，佩頓一聽直接僵住，再次強調「是女生」，一旁的三妹查莉（Charlie）也應聲附和。直到媽媽集合三個孩子站在氣球下方準備，佩頓還信心滿滿，超級開心地篤定答案是「妹妹」。

沒想到當媽媽使力一戳破氣球，「藍色紙屑」如天女散花般落下，佩頓瞬間變臉崩潰，尖叫爆哭衝出房門。而希望有弟弟的班特利則超開心，在姊姊佩頓的崩潰哭聲裡，攤在地上爽玩「藍色紙屑」，讓媽媽笑到不行直呼，「我不敢相信哈哈哈」

影片PO網後也逗樂眾網友，「好可憐哈哈哈」、「好吧，妳不能總是得到想要的」、「她真的受夠了哈哈」、「超開心的聖誕節」、「只好恭喜媽媽哈哈哈」、「好慘喔」。