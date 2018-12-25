股民哭哭，聖誕節禮物沒了！台股終場重挫112點收9527點　



▲台股示意圖。（圖／翻攝自網路）

記者劉姵呈／台北報導

美股平安夜崩盤，亞股今（25）日也跟著打噴嚏，港、韓股市因聖誕節休市，開市的日股、陸股、台股今日同步大跌，台股盤中也一度大跌170點，午盤過後買盤進場，指數暫時守住9,500點關前。集中市場加權指數終場以9527.09點作收，下跌112.61點，跌幅1.17%，成交量新台幣730.2億元。今日指數最低為9479.06點、最高到9559.70點。

美股昨平安夜不平安，三大指數同步走跌，道瓊工業指數暴跌653點。今日適逢耶誕假期，多數國際股市休市，日股今早也暴跌4%，台股在缺乏量能攻擊下，大型權值股難有表現空間，集中市場加權指數開盤受到連累下跌80點、以9559.70開出，成交金額新台幣18.8億元。因蘋概三王早盤受重壓，電金傳全數跳水，一分鐘大盤指數直接摔落9500大關。

八大類股早盤全盤皆墨，以上市族群來看，全數壓於平盤之下，盤面最弱勢族群為光電、汽車族群，跌幅逾2.4%、1.89%；而蘋概三王皆重挫受壓，股王大立光（3008）終場重挫3.21%、權值股台積電（2330）跌至217.5元，跌幅1.14%，鴻海（2317）終場守住70元，跌勢最小為0.98%。

大型權值股今日表現十分弱勢，觀察其他台灣50指數成分股，終場上海商銀（5876）一枝獨秀小漲0.25%，股價來到39.75元，其餘個股如可成（2474）重挫2.64%，和碩（4938）、台塑化（6505）、群創（3481）、正新（2105）、寶成（9904）、聯發科（2454）等都大跌超過1.3%-2%。

被動元件族群國巨（2327）跌深拉回，終場來到328.5元，跌0.76%；華新科（2492）來到155元，跌較深3.12%。

美股昨日在耶誕假期前提前收盤，三大指數均下跌逾2%，延續三個月來的跌勢，歷經史上最慘平安夜。主因美國財政部長米努勤召開危機小組會議和及其他政治動向令投資人不安，標普500指數逼近熊市。道瓊工業指數收跌653.17點或2.91%，報21,792.2點；標普500指數收跌65.52點或2.71%，報2,351.1點；那斯達克指數收跌140.08點或2.21%，報6,192.92點。

法人建議，台股受到美股重挫影響大幅挫低，不過前波低點約9481點有撐，顯示整體架構還未出現恐慌行情，台股到本周五封關，都會維持低量能，投信鎖定中小股股作帳，將呈現類股或個股輪漲格局。

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