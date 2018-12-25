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日股熊出沒！日經225一瀉千點跌穿2萬點大關

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▲全球股市示意圖。（圖／路透社）

▲日股已出現恐慌性賣壓，中午休市前已跌破2萬點大關。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

日經225指數跌破2萬點，成為日本股市歷史上最慘的12月。今日中午休市時，日經225指數下跌5.1%至19,147.45點，這是該指數自2017年9月以來第1次跌破20000點，已較10月2日高點下滑21%，準備與早已跌入熊市的東證指數（Topix）作伴。

在彭博報導，稱美國總統川普有意開除聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）及美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）周末致電美國6大銀行高層主管討論流動性問題後，標普500指數暴跌近3%，寫下20個月來新低。

瑞穗證券投資情報部部長Nobuhiko Kuramochi表示，日股已出現恐慌性賣壓，「對全球經濟放緩及企業獲利下滑的疑慮全反映在股市上頭，一些投資人減碼投資組合中股票的部位，轉向現金或債市。」

在美中貿易戰及全球央行緊縮貨幣的憂慮下，日本股市已隨著全球市場陷入崩盤。12月以來，市場情緒更加惡化，外資從日股撤出了數十億美元的資金。Ichiyoshi資產管理公司駐東京執行長Mitsushige Akino表示，川普的泡沫帶動了美股及美元的上漲，如今它正在崩潰，「股市愈下滑，投資人的恐慌情緒就愈加嚴重，賣出止損的人也就愈來愈多。」

東證指數本月下滑15%，是該指數自1949年以來最糟糕的12月。這一下滑加劇了日圓走強，當市場陷入賣盤時，日圓往往是個避風港，日圓兌美元已連續8天走揚，12月來已上漲3%。

日經225目前預期的12個月遠期報酬率為12.7倍，創下自2012年11月以來的最低水平。不過Cashthechaos.com市場技術人員Jaiganesh Balasubramaniam預計會再反彈，「跌破2萬點一點都不重要，這只是心理問題。日經指數將短暫跌破2萬點至19,800點左右然後反彈。」

日股正接近「賣盤高潮」，然而市場仍須一劑有效的催化劑，如美國政府的關門風波結束，或美中貿易談判出現任何正面結果。因此Kuramochi認為，日股的反彈可能得等到明年才有機會。

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關鍵字：日股,日經225指數,東證指數,熊市

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