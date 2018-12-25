美政府關門美股掃颱風尾　法人老神在在：逢低布局

▲美國因邊境牆預算陷入分歧，美國政府關門。（圖／路透）

記者周康玉／台北報導

美國因邊境牆預算陷入分歧，政府關門恐持續到明年1月元旦過後，引起美股暴跌，耶誕行情落空。法人認為，按過往美國政府關門，紛擾過後都在一個月後漲回，建議回檔後可往AI、物聯網布局。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，政治上的爭議，往往來得快、去的快，因為按過往經驗顯示，政府關門時間一般不會太久，平均為6.8天，紛紛擾擾過後，股市又再度回歸基本面；建議可趁美股回檔之際，留意趨勢產業並布局，包括AI、物聯網等。

葉菀婷表示，美股自10月來一路修正，S&P 500本益比已經從18.3倍高點，回落到14.6倍，並低於長期平均的16.5倍。或許未來仍有震盪的可能，但可透過定期定額方式，紀律投資，有效掌握長線趨勢的機會。

統一FANG+ ETF(00757)經理人袁永騰表示，美股數度重挫原因，最大理由還是市場信心不足；美國聯準會（Fed）態度雖不如市場預期的偏鴿，但明年可能升息次數已由先前預期的3次減為2次，顯示Fed已注意到市場景氣有趨緩之虞，因而放緩升息步調。

袁永騰表示，美國政府關閉一事，自1974年來已發生20次，川普就任以來也已發生2次，本次為第3次，但後來都能獲得解決。

袁永騰表示，2019年5G將進入商轉，AI人工智慧及物聯網進入爆發成長期，取代智慧手機成為科技股成長新動能，相關概念股也躍升投資主流，在跌深後有望吸引中長期資金進駐。