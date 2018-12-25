黃竣民／烏克蘭是歐洲下一個戰爭熱區？

▲烏克蘭過去雖然曾為前蘇聯時期主要的軍工生產地，然而近年因為財政困難等因素，軍備製造的水準屢屢出現狀況，因此流失掉不少國際的訂單。（圖／黃竣民攝）

●黃竣民／「James的軍事寰宇」粉絲專頁主編。

北約（NATO）才剛於11月初結束在北歐挪威最大規模的軍演而已，11月下旬俄羅斯立即就還以顏色，馬上挑烏克蘭這個企圖倒向西方的前朝附庸國開刀，逼得烏克蘭外交部要求國際社會就此事件作出明確回應、而總統也頒布通過30天的全國戒嚴令，在這期間禁止16至60歲的俄羅斯男性入境烏克蘭…等措施來應對，以防範俄羅斯進一步破壞烏克蘭內部的穩定。這除了讓俄、烏關係似乎又降至另一個低點外，外界更擔心後續是否會引爆自2014年之後更大的戰事。

烏克蘭海軍元氣大傷

自從2014年爆發克里米亞危機之後，透過克里米亞歸屬的公投，俄羅斯其實早已經實質牢牢地掌握了克里米亞半島與刻赤海峽的主動權；其中還有塞凡斯托普這處要塞，讓俄羅斯的黑海艦隊得以繼續在當地活動。而烏克蘭海軍在先前官兵的倒戈事件當中，早已經元氣大傷，軍力規模大幅縮水，目前僅剩1艘3,100噸級的「海特曼•薩哈達奇內號」（Hetman Sahaydachniy, U130）巡防艦在內、合計約30艘噸位不大的各型艦艇；而且多半已經是1970年代的產物，這樣的海軍實力，在俄羅斯面前顯然無法發揮任何嚇阻的效果。重點是俄羅斯透過這樣的操作手法，逼得烏克蘭的海上交通線幾乎全被俄羅斯監控之下，間接粉碎烏克蘭想向烏東地區藉由海上轉用兵力的企圖。

▲在俄羅斯掌握住克里米亞之後，烏克蘭在黑海與亞速海之間的海上活動已經趨於劣勢，而北約的海軍卻很難介入，尤其要派遣軍艦至亞速海提供海上安全的需求。（圖／黃竣民攝）

俄、烏戰力懸殊

在過去4年的時間，烏克蘭海軍的艦艇幾乎無法穿越刻赤海峽，除非提出國際慣例的「航行通報」，因此在實質上，即便烏克蘭擁有亞速海內沿岸的港口，但基本上都處於無法提供軍事上的用途。近期俄羅斯海軍無預警地朝3艘烏克蘭艦艇開火，並在武裝直升機、戰鬥機的掩護下，出動聯邦安全局（FSB）的特種部隊登船，強行將2艘輕型砲艇與1艘橡皮艇，與數十名艇上的官兵悉數俘虜。這一次的事件，除了再次讓俄、烏雙方的關係呈現僵局外，俄羅斯也調動8萬多名兵力、上千輛坦克和裝甲車、80艘艦艇、800多架軍機陳兵於邊界，擺出一副萬事具備、只欠普丁總統一道命令的態勢。反觀烏克蘭，除了原本就不成比例的軍力外，由於國內經濟問題及軍隊內部的腐敗，許多軍方裝備的問題層出不窮，一旦再擦槍走火，外界均不大看好烏克蘭軍隊的抵抗能力，畢竟雙方的戰力實在相差太大。

▲面對俄羅斯的威脅，烏克蘭的軍力充其量只能發揮出一點遲滯的作用，後續純粹得看北約是否出手相救，但這似乎有難度。（圖／黃竣民攝）

不值得美國投入？

或許烏克蘭總統打著明年3月該國將進行大選的算盤，而操弄這種國際事件，進而想為自己不被看好的選情加分，這樣的詭計恐怕只會拖累烏克蘭而已。畢竟俄、烏兩國一旦全面開戰，如果沒有美國在背後軍事援助烏克蘭下，俄羅斯的勝算極高，而且戰事不會拖太久。若是烏克蘭寄望與俄國開戰的條件，換取能順利加入北約組織的計畫，其實也只是一種幻想。這種充滿戰爭不穩定性的國家，多半只能拿來充當墊背、淪為大國或陣營之間角力的緩衝區而已，西歐根本不想直接跟俄羅斯硬碰硬！就歐洲現狀而言，如果沒有美國的主導，北約的軍隊幾乎不會輕舉妄動，而烏克蘭並不值得美國為其如此投入。

德國不會再扮和事佬

烏克蘭的總統波洛申科（Petro Poroshenko）雖然積極向外求援，希望國際社會關注俄羅斯擴張領土的事實，也呼籲北約能向亞速海派遣軍艦，對該區域提供海上航行安全的保障；甚至要求德國能提供軍事或調停的協助…。儘管德國是目前介入俄、烏衝突最積極的國家，但是要德國提供軍事上的援助，卻是有點強人所難，畢竟德國內部矛盾的歷史情結，除了不會輕易提供軍事援助外，更因為本身與俄羅斯的國家利益牽扯，所以更不會再跟先前一樣積極地扮演起和事佬的角色。

眼看美軍就要撤出敘利亞，如果烏克蘭硬是想要把火玩起來，這下子就得看自己如何去收拾善後！

▲面對俄羅斯數量龐大的地面部隊，北約對於制空權的掌握相當重視，所以也有擴編駐歐美軍航空戰鬥旅的聲音傳出。（圖／黃竣民攝）

▲北約自冷戰結束後，在挪威舉辦最大規模的「2018三叉戟」（Trident Juncture 18）軍演，才剛在11月初結束。（Photo by Ralph Zwilling）

▲基於避免直接刺激俄羅斯，北約對烏克蘭的態度一直很模糊，希望得到一點「緩衝」；畢竟以美國為主的北約軍隊在調動與部署上也需要時間。（Photo by Ralph Zwilling）

熱門推薦》

►引進M1A2主力戰車只有動力問題？

►海軍對美採購無人機，曙光乍現？

►看更多【黃竣民】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場。論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net